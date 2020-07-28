Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'ye iki köprü yapıyor

Erdemli Mergin Çayı üzerinde köprü yapımı çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, Erdemli ve Mezitli ilçelerini birbirine bağlayan Şahna Deresi üzerinde yapımı devam eden menfez köprüde ise sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde köprü yapımı da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, Mergin Çayı üzerinde köprü yapımına başladı. 70 metre uzunluğunda olan köprünün yapımı ile birlikte bin 162 metre uzunluğundaki yolda iyileştirme yapılacak. Ekipler, Hüsametli, Veyselli, Tapureli, Alibeyli, Elbeyli, Yeniyurt güzargahlarını birbirine bağlayan grup yolunda iyileştirme çalışmalarına eş zamanlı olarak devam edecek.

Şahna Deresi üzerine yapılan menfez köprü çalışmalarında sona gelindi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Mezitli ilçelerini birbirine bağlayan menfez köprünün yapım çalışmalarında da sona gelindi. Yoğun yağışlarda meydana gelen sel sebebiyle ulaşıma kapanan ve vatandaşlar için ulaşım sorunu oluşturan Şahna Deresi geçişinde yapılan çalışmalar, özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Menfez köprü tamamlandığında, Erdemli'nin Üzümlü ve Mezitli'nin Tol Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, her mevsim güvenle ulaşım sağlayabilecek. Her kış yoğun yağışlarda sel sularına kapılan ve zarar gören baks menfezler yerine kalıcı, dayanıklı ve uzun yıllar kullanılacak olan bir menfez köprü bölge halkına hizmet verecek.

“Bölge halkı bize teşekkür edecek. Çünkü hayatları kolaylaşacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz günlerde Erdemli ziyareti kapsamında, Mergin Çayı üzerinde yapılan köprünün şantiye alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi almıştı. Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçer, şunları söylemişti:

“Buralar tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler. Buranın önemini bir kat daha ortaya çıkıyor. Çok yoğun çalışan bir bölge. Burada dar bir köprü var. Zaman zaman büyük araçların dönmekte zorluk yaşadığı keskin bir viraj yer. Kış aylarında da yükselti güneşi kestiği için don ve buzlanma oluyor, o da tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla direkt karşıya geçeceğimiz için bu sorun da ortadan kalkacak. Trafik açısından daha rahat ve güzel olacak. Yaptığımız imalat köprü 70 metre uzunluğunda, bin 162 metre de yeni yol yapıyoruz. Viraj ortadan kalkıyor ve yol kısalıyor aynı zamanda. Değerli bir çalışma oluyor. Umut ediyorum, bittikten sonra da bu bölgenin halkı bize teşekkür edecek, çünkü hakikaten hayatları kolaylaşacak. Özellikle tarım üreticilerinin yoğun olduğu bölge, buradan tarım ürünleri hale, pazara ulaşıyor ve sıkıntı yaşanıyor dedikleri için de önemsedim. Allah nasip etti, göreve gelir gelmez de projesi gerçekleşti, ihalesi yapıldı. Şu anda da imalatı devam ediyor.”

Yeniyurt Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Tat, Tapureli Mahallesi Muhtarı Hasan Yıldız, Hüsametli Mahallesi Muhtarı Faruk Eser ve Veyselli Mahallesi Muhtarı Bülent Arslan da köprü projesinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etmiş, bölgeye 50 yıl önce köprü yapıldığını, o günün şartlarında yapılan köprünün bugün yetersiz olduğunu ve yıllardır yeni bir köprü beklediklerini belirtmişti.