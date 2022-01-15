Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 537 bin 298 ton sıcak asfaltla yolları yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, geçen yıl 537 bin 298 ton sıcak asfalt kullanarak Mersin'i modern yollarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında, 593 kilometre sathi asfalt kaplama ve 434 bin 605 metrekare de kaldırım çalışması yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm ilçelerde yol çalışmaları aralıksız sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, bünyesindeki 359 personel ve 4 merkez ilçedeki toplam 230 araç ve iş makinesi ile hizmet vermeyi sürdürüyor. İlçelerde yapılan hizmetler Muhtarlık İşleri Dairesine bağlı şube müdürlükleriyle koordineli olarak planlanarak, vatandaşlar için önemli olan yol ihtiyaçları karşılanıyor.

Sevgi Katlı Kavşağı ve 4. Çevre Yolu 2021'de hizmete açıldı

2021'de Sevgi Katlı Kavşağını hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, kavşağın yapımını 87 günde tamamladı. Mersinlilerin hizmetine sunulan Sevgi Katlı Kavşağının ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Göçmen'deki katlı kavşak yapım çalışmalarını da başlattı. 2021 yılında ayrıca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından 4. Çevre Yolu da hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelerdeki yol çalışmaları da çiftçiyi rahatlattı. Grup yollarında yapılan asfalt çalışmalarıyla kırsal mahalleler arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin merkeze rahat ulaşmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yolların bisiklet yollarıyla olan entegrasyonuna da dikkat ederken, yapılacak yeni yollarda da bisiklet yolları yapmaya özen gösteriyor.

Çalışmalar 2022'de de hızla sürecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Göçmen'deki katlı kavşak çalışmasının ardından 34. Cadde ile 2. Çevre Yolunun kesiştiği noktada hızla çalışma yapmak istediklerini ifade etmişti. Şimdiye kadar yapımı bitenlerle birlikte 2024 yılına kadar toplam 5 katlı kavşağı tamamlamayı hedeflediklerini belirten Seçer, “Bunlar netleşmiş durumda. Zaten ikisi tamamlandı. Biri yarım devralınmıştı. Ancak önemli olan bir nokta daha var ki Akbelen Mezarlığının alt bölgesindeki kavşak son derece sorun oluşturuyor, trafiği engelliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğünün uhdesinde. Bir an önce bitirilmesi hususunda Karayollarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Farklı gelişmeler olabilir, bir şey diyemiyoruz şu anda ama yurttaşlarıma herhangi bir olağanüstü gelişme olmazsa 5 katlı kavşağı 2019-2024 yılları arasında tamamlayacağımızın sözünü verebiliriz” demişti.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, “Sevgi Katlı Kavşağını 87 günde tamamladık. Bizde başlanan iş bitiyor, yeter ki bir aksilik olmasın. Biz hizmet vermek için uğraş veriyoruz. Biz Mersin'e her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze bugüne kadar nasıl kattıysak bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuşmuştu.