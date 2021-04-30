Büyükşehir Belediyesi Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi yolunu asfaltladı

Ekiplerin caddenin 2,3 kilometrelik kısmında yaptığı çalışmalarla mahalle yolu asfaltlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, önemli noktalarda yaşanan yol problemlerini bir bir çözüme kavuşturuyor.

Büyükeceli Mahallesi yolunda asfalt çalışması

Asfalt sorunu çözüme ulaştırılan noktalardan biri de Gülnar ilçesinin Büyükeceli Mahallesi oldu. Yol yapım bakım ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Büyükeceli Mahallesi Çağlayan Caddesinin 2 bin 300 metrelik kısmında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalarda toplam 3 bin ton asfalt kullanıldı. Vatandaşların güvenli yollara ulaşması için aralıksız çalışan ekipler, Büyükeceli Mahallesi sakinlerine de rahat bir nefes aldırdı.

Çalışmalar kent genelinde sürüyor

Yenilenen yolları hızla vatandaşların hizmetine sunan ve konforlu bir ulaşım sağlayan ekipler, hizmetleriyle vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da görev alan ekipler, bir yandan yolları asfalta hazırlarken, bir yandan da hazırlığı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplıyor.

EkiplerİN, kent geneline yaydığı sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.