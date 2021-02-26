Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı

Halk Kart sahibi 12 bin 225 kişinin hesabına 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 180 lira aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olan Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Halk Kart şubat ayı tutarları hesaplara yüklendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 12 bin 225 kişinin hesabına, 100 ve 180 liraya çıkarılan bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 180 lira yatırıldı. Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Vatandaşlar market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor.