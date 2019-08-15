Büyükşehir Belediyesi halk plajları, bayramda 50 bin tatilciyi ağırladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, alınan önlemler sayesinde Kurban Bayramının Mersin'de sorunsuz yaşandığını bildirdi. İşletmesi Büyükşehir Belediyesi'nde olan halk plajlarının ise bayrak boyunca yoğun ilgi gördüğü ve yaklaşık 50 bin tatilcinin deniz keyfi yaşadığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında alınan önlemlerle Mersin genelinde sorunsuz bir bayram yaşandı. Mobil kesim ünitesi, mezbahalar, ilaçlama çalışmaları, kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları ve halk plajlarında verilen hizmetlerle ekipler, kesintisiz görev yaptı.

Bayramda 26 mobil kesim yeri ve 8 mezbahada alınan önlemler sayesinde kesim işlemlerinde hiçbir aksaklık yaşanmadığı kaydedildi. Hijyenik şartlarda, güvenli ve düzen içinde, uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kesim alanlarında 6 bin 73 küçükbaş ve 686 büyükbaş kurban kesildiği ifade edilen açıklamada, kurban kesimlerinin hijyenik ve modern aletlerin kullanıldığı bir ortamda gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, bu Kurban Bayramında yeni bir hizmeti daha vatandaşlara sunduğu belirtilen açıklamada, “Mersin'de ilk defa Toroslar ilçesi Korukent Mahallesinde bulunan ve Toroslar Belediyesi'ne ait kurban satış yeri içerisindeki seyyar kesim ünitesinde Kurban Bayramının 1. ve 2. günü halka ücretsiz kesim hizmeti verildi. İlk kez verilen ve vatandaşların memnuniyetle karşıladığı seyyar kesim ünitesinde 482 küçükbaş hayvan kesimi yapıldı” denildi.

Bayram boyunca mezbahalar ve mobil kesim ünitelerinde 249 kasap ve 76 yardımcı personel olmak üzere toplam 325 personelin görev aldığı da belirtildi.

Bayram sonrası ilaçlama çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşabilecek çevre ve koku kirliliğinin önüne geçmek için tüm ekipleri ile ilaçlama ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürüttüğü kaydedilen açıklamada, “Ekipler, bayram esnasında tertemiz ve sağlıklı bir kent için mobil kesim üniteleri, mezbahalar, mezarlıklar, kurbanlık satış yerleri, çöp konteynırları, sokaklar ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında olan kurban kesim yerlerini düzenli olarak ilaçladı. Ekipler bayram sonrası ilaçlama çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 50 bin tatilci, bayramın keyfini denizde çıkardı

Öte yandan, işletmesi Denizkızı A.Ş.'de olan halk plajlarının da Kurban Bayramında tatilcilerin uğrak merkezi olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Büyükşehir Belediyesi, Kızkalesi, Susanoğlu, Yemişkumu, alanını genişlettiği Kocahasanlı, Ayaş, Kumkuyu, Yapraklıkoy, Sultankoyu ve bunlara ek olarak Mersin'e kazandırılan Olbios Tırtar, Töbank, Soli, Taşkıran, Pompei ve Arpaçbahşiş sahilleri ile toplam 14 bölgede yaklaşık 50 bin tatilciyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmeleri için plajlarını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mavi bayrak kriterlerine uygun tertemiz ve güvenli plajları ile tatilcilerden tam not aldı. Bayramda vatandaşları en çok memnun eden hizmetlerden birisi de Yemişkumu Halk Plajı'na kazandırılan engelli rampası oldu. Başkan Seçer'in Kurban Bayramı'na yetiştirmek için sözünü verdiği engelli rampası, bayram öncesi hizmete sunuldu. Rampa sayesinde engelli vatandaşlar denize rahatlıkla girerek tatilin keyfini çıkardı.”