İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde bayram temizliğine başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri Kurban Bayramına hazırlıyor.

İbadethanelerde başlayan detaylı temizlik çalışmaları kapsamında, halılar yıkanırken, dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Temizliğin yapıldığı makinalar her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle hız verdiği hizmet çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Mersin genelindeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla detaylı temizlik çalışmalarına başladı. Kent genelinde bulunan kilise, cami ve cemevleri, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bayram temizliğine tabi tutuluyor.



Halılar yıkanıyor, toz alınıyor


Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarında ibadethanelerin halıları yıkanıyor, tozları alınıyor. Ayrıca ibadethanelerin dış temizlikleri de gerçekleştiriliyor.


Temizliğin ardından ekipler detaylı dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştiriyor. Temizliği gerçekleştiren personel kişisel hijyenine ve maske kullanımına özen gösteriyor. Temizlik için kullanılan makineler ise her temizlik sonrası dezenfekte ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.