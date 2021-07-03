Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinden polis adaylarına eğitim

“Kariyerinde bir adım öne çık” sloganıyla gerçekleştirilen ‘POMEM Mülakatlarına Hazırlık Eğitimi', Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, öğrenciler adına Mersin Parkur Akademisinin eğitim talebinde bulunması üzerine eğitimi planladı. Polis Akademisi Başkanlığı mülakatlarına katılacak adaylara verilen eğitimde, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ile iki özel şirketin insan kaynakları müdürleri sunum yaparken, adaylarla mülakat canlandırması gerçekleştirildi.

27. dönem polis adayları artık mülakatlara hazır

Mülakat teknikleri, beden dili, başarılı olmanın püf noktaları gibi konuların işlendiği eğitimde, parkur sınavlarını ve ön sağlık kontrolü aşamalarını geçerek mülakata kalan 27. dönem polis adayı 120 kişi yer aldı. Eğitimde; mülakat sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Mülakata girmeye hak kazanan adayların mülakatları, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. 2021 yılı 27. dönem polis adayları düzenlenen eğitimle girecekleri mülakatlara hazır hale geldi.