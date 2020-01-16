Büyükşehir Belediyesi, ‘Kaytansız Dünya' topaç sergisi açtı

Remzi Karabulut'un koleksiyonlarının yer aldığı sergiyi gezen büyükler, çocukluklarından izlerle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin Tarihi Gülnar Otelinde “Kaytansız Dünya” adıyla açtığı topaç ve resim sergisinde çeşitli ebat ve renklerde topaçlar, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergide, Remzi Karabulut'un 30 yılı aşkın bir sürede oluşturduğu koleksiyonları yer alıyor.

Tarsus'ta yaşayan Remzi Karabulut, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukluğunda tek oyuncağı küçücük bir topaç olan Karabulut, içindeki çocuğun sesine kulak vererek, ilerleyen yaşlarda çeşitli ebat ve renklerdeki topaçları biriktirmeye başladı. Topaçları çeşitli kentlerden ve ülkelerden elde ettiğini belirten Karabulut, topaçların bir kısmını ustalara yaptırdığını, birçoğunu ise kendisinin yaptığını söyledi.

Serginin hikayesinden bahseden Karabulut, “Bu serginin benim için çok önemli bir hikayesi var. Çocukluğumdan bu yana biriktirdiğim, yaptığım, hediye aldığım topaçlardan oluşuyor. Sadece topaç değil, heykelleri, öyküleri, filmleri, resimleri olan bir bütün sergi. Bunu çocuklarla, kadınlarla, erkeklerle paylaşarak hem mutlu oluyorum hem de bir değer oluşturuyorum. O yönüyle benim için çok önemli. Vahap Seçer'e böyle tarihi bir mekanda bize bu olanağı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Sadece benim ve burası için değil, özellikle sanata, sanatçıya ve çağdaş sanat anlayışına verdiği değer benim için takdire değer” dedi.