Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde süt dağıtımına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “Süt Senin Gurur Mersin'in” adıyla başlattığı ve minik öğrencilere süt dağıtımı gerçekleştirdiği Okul Sütü Projesi, pandemi sürecinde de devam ediyor. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde toplam 1 milyon 200 bin paket sütü çocuklara dağıtan ekipler, bu yıl da 1,5 milyon paket sütü eğitim hayatına evden devam eden öğrencilere ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Süt Senin Gurur Mersin'in” projesi ile sütler pandemi sürecinde okula gidemeyen çocukların evlerine kapı kapı götürülmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Süt Senin Gurur Mersin'in projesi ile çocukların gelişim sürecindeki en temel gıda maddesi olan süt ihtiyacının karşılanması ve aile bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapı kapı dolaşarak sütleri miniklerin evlerine kadar ulaştırıyor.

Hedef 1,5 milyon paket süt

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde toplam 1 milyon 200 bin paket süt dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl toplam 1 milyon 500 bin paket sütü çocuklara ulaştırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde Mersin merkez ve Tarsus'ta toplam 341 bin 172, ikinci bölgede ise toplam 105 bin 300 adet süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde yürütülen, dağıtımı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi tarafından yapılan projede, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere süt alışkanlığı kazandırılması ve gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında daha çok öğrenciye süt ulaştırmak üzere harekete geçen ekipler, 13 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak dağıtım gerçekleştiriyor.

“Okulların kapalı olduğu dönemde sütleri evlere dağıtıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Gıda Mühendisi Bilge Küçükkubaş, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde hayata geçirilen Süt Senin Gurur Mersin'in projesi kapsamında, çocukların gelişim sürecinde en önemli besin maddesi olan süt ihtiyacını karşılamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl süt dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl pandemi olması ve okulların kapalı olması dolayısıyla bu süt dağıtımını evlere, çocuklara ulaştırarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl hedefimiz 1 milyon 500 bin adet süt dağıtımı gerçekleştirmek. Çok güzel tepkiler alıyoruz çocuklarımızdan, vatandaşlarımızdan. Onları mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor” dedi.

“Böyle bir hediyeyi ilk defa görüyorum”

Torunu ile birlikte sütleri teslim alan Emin Yıldız ise “Projeler iyi, hepsi mükemmel. İnşallah böyle devam eder. Süt dağıtımı da çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Ben Türkiye'ye 1989 yılında Bulgaristan'dan geldim. Burada çalıştım, emekli oldum. Daha böyle bir hediyeyi ilk defa görüyorum” diye konuştu.

Emin Yıldız'ın torunu Egemen Emin Önder de süt dağıtımından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Ben birinci sınıfa gidiyorum. Birinci sınıfın yarısını bitirdik. Süt içmeyi çok seviyorum, bayılıyorum” dedi.

Çocukları ile birlikte sütleri teslim alan baba Mehmet Reşit Akıncı da süt dağıtımından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok sağ olun, Allah razı olsun. İyiliklerini gördük, gerçekten erzak konusunda bu virüsten dolayı çok desteklerini gördük. Çalışmalarının devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.