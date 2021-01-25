İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal Sahasını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı Makine İkmal Sahası olarak da bilinen Teknik Birimler Yerleşkesinde saha iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Altyapı çalışmalarının sürdüğü alanda zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra personele daha rahat bir çalışma ortamı sunulacak.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek ve personele konforlu bir çalışma ortamı sunabilmek için hizmet binalarını yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Makine İkmal Sahası yenileniyor.


Teknik daire başkanlıklarının yer aldığı ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı Teknik Birimler Yerleşkesinde başlatılan çalışmalar kapsamında önce altyapı işlemleri tamamlanacak, ardından zemin iyileştirme çalışmaları yapılacak.


Tüm elektrik ve mekanik tesisat işlemlerinin tamamlanmasının ardından personele daha rahat bir çalışma ortamı sunulacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun şekilde yapılandırılacak olan yerleşkede yürütülen çalışmalar, sürekli iyileştirme ve çalışma konfor şartlarının artırılması bakış açısı ile devam ettirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.