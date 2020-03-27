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Büyükşehir Belediyesi MEŞOT'u dezenfekte ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmaları yürütüyor.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren ekipler, MEŞOT'ta da dezenfekte çalışması yapıyor. Vatandaşların salgın dolayısıyla şehir değiştirmek amacıyla her zamankinden daha sık ziyaret ettikleri, gün içinde binlerce yolcuyu ağırlayan MEŞOT, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalarla dezenfekte ediliyor. MEŞOT içerisinde bulunan 5 bin 888 metrekare kapalı alan ve müştemilatta dezenfekte işlemi yapılıyor.


Öte yandan, otobüs seferleri 30 dakikalık rotalara düşürüldü. Ayrıca, MEŞOT'ta Büyükşehir ekipleri tarafından vatandaşlara ve esnafa korona virüse karşı alınan tedbirler anlatılarak, gerekli açıklamalar yapılıyor.


Ekipler ayrıca, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşlara hizmet veren kafeleri ve siyasi partilerin il başkanlık binalarını da dezenfekte ederek, ilaçlıyor.

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