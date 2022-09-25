Büyükşehir Belediyesi personeli 5 branşta spor yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin öncülüğünde, belediyenin tüm birimlerine yönelik, toplam 5 spor branşında birimler arası spor organizasyonları başladı.

Büyükşehir Belediyesinin futbol, basketbol, voleybol, tenis ve masa tenisi olmak üzere, birimler arasında gerçekleşecek ve 5 branştan oluşan spor etkinlikleri, futbol turnuvaları ile başladı. İlgili dairelerden daire başkanlarının ve personelin katılımıyla oluşturulan takımlar, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde mücadele etti. Büyükşehrin tüm birimlerinden 500 personel, spor branşlarına kayıt yaptırdı. Turnuvanın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın yaptı. Karşılaşmada Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı takımında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Zabıta Dairesi Başkanlığı takımında ise Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu yer aldı. Karşılaşmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık da izledi.

“Personelde kurumsal aidiyet duygusunu daha da geliştirmek istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, birimler arası spor organizasyonları hakkında bilgi vererek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumun her kesimine spor yaptırıyoruz. Kendi personelimize de spor yaptırmak için böyle bir proje hazırladık. 5 spor dalında, daire başkanlıklarımızın katılımıyla turnuvamız futbolla başladı. Futbol, basketbol, voleybol branşlarının yanında, masa tenisi ve tenis müsabakalarımız da olacak. Basketbol ve voleybol müsabakalarımız, halkımızla iç içe olmak adına sahilde yapılacak. Bu etkinliklerdeki amacımız personelimizin kurumsal aidiyet duygusunu daha da geliştirmek, motivasyonunu yükseltmek, birlik ve beraberliği artırmak. Bundan dolayı da organizasyonu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. 500 personelimiz katılım gösteriyor. Dairelerimiz gereken ilgiyi gösterdiler. Ben de bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.