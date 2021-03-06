Büyükşehir Belediyesi personeli, İlk Yardım Eğitim Merkeziyle acil durumlara hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir yıl önce hizmete açtığı ‘İlk Yardım Eğitim Merkezi' ile personelini acil durumlara karşı hazırlıyor. Eğitimlerle, personelin temel sağlık bilgisinin artması, ilk yardım bilgi ve becerisini kazanarak doğru ve bilinçli ilk yardım yapabilmesi amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsatlı olarak geçen yıl mart ayında açılan İlk Yardım Eğitim Merkezinde, personel eğitim almaya ve acil durumlar için bilinçlenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yer alan, 6 eğitmen ve bir mesul müdürün bulunduğu İlk Yardım Eğitim Merkezinde personele verilecek eğitim planı hazırlanıyor.

Eğitimi tamamlayanlar onaylı ilk yardım sertifikası alıyor

Eğitimler 16 saat sürüyor ve eğitimi başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığından onaylı ilk yardım sertifikası alıyor. İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde personele; temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması ve donma durumlarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma ve hasta taşıma teknikleri konularında ilk yardım eğitimleri veriliyor.

“Amacımız, halka dokunduğumuz her noktada bilgi, beceri ve tecrübesi olan bir ekip kurmak”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde İlk Yardım Eğitmeni olarak görev yapan Sonay Kılıç, olası kazalarda sağlık ekipleri gelene kadar yapılan ilk yardımın hayati önem taşıdığını vurguladı. Amaçlarının, personelin acil durumlarda müdahale bilgi ve becerisini artırmak olduğunu vurgulayan Kılıç, “İlk yardımda temel nokta eğitim almış kişiler tarafından yapılması. Bizim de amacımız tüm personelimize ilk yardım eğitimleri vererek halka dokunduğumuz her noktada bilgi, beceri ve tecrübesi olan bir ekip kurmak. Parkta, okulda, sokakta, iş yerlerinde, otobüste oluşabilecek istenmeyen kazalarda acil sağlık hizmetlerine ulaşana kadar etkili ve doğru müdahalelerle insanların hayata tutunmalarına yardımcı olmak” dedi.