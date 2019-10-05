Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Proje Döngüsü Eğitim' verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliği ile belediye personeline ‘Proje Döngüsü Eğitimi' verildi. 30 saatlik eğitim alan personelden, yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Büyükşehir Belediyesi personeli, Proje Döngüsü Eğitimine katıldı. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2019 Yılı Hizmet İçi Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında yer alan ve ÇKA işbirliği ile gerçekleştirilen Proje Döngüsü Eğitimi, 23-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılan eğitim, Eğitmen Esra Üzel Yüncüler tarafından verildi.

Daire başkanlıklarında görevli personelin katıldığı eğitim programında, proje kavramı, ulusal ve uluslararası hibe destekleri, proje geliştirme metodu olarak mantıksal çerçeve yaklaşımı, genel hedeflerin ve proje amacının yazımı, proje faaliyetleri ve beklenen sonuçların tespiti, hibe başvuru rehberinin doğru analizi konularında bilgiler verildi. Eğitimde, proje yönetim yapısının oluşturulması, proje değerlendirme süreci, kalkınma ajanslarının sağladığı destekler, kalkınma ajanslarının hibelerine başvuru ve değerlendirme süreci, problem analizi, mantıksal çerçeve matrisi, proje başarı göstergeleri ve doğrulama kaynaklarının tespiti ve yazımı, projelerde risk analizi konuları anlatıldı. Ayrıca eğitim kapsamında vaka çalışması örnek proje incelemesi, değerlendirme süreçleri ve problem analizi gibi birçok konu da ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bütün daire başkanlıklarına bağlı proje ile ilgili personelin katıldığı 30 saatlik sertifikalı eğitim tamamlanırken, ÇKA tarafından uygulanacak sınav sonrası başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek.