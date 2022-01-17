Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Matruşka'yı Kıbrıslılar için sahneledi

Tiyatro Günlerinde Matruşka oyununu sahneledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu, turne programına Matruşka oyunu ile Kıbrıslı tiyatroseverlerle buluştu. KKTC Güzelyurt Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Tiyatro Günlerine Matruşka oyunu ile katılan Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyun ile büyük beğeni topladı.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ve Kıbrıslı sanatseverler katıldı. Modern insanın, kadının ve erkeğin trajikomik hikayesinin anlatıldığı oyun, Kıbrıs'ta da izleyiciden tam not aldı.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları Gizem Koçer ile Güvenç Gümüş'ün sahneye koyduğu, Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan Matruşka oyununun Genel Sanat Yönetmenliğini ve Rejisörlüğünü Murat Atak, Yardımcı Yönetmenliğini Ersen Ocak, Reji Asistanlığını Burak Sönmez, Sahne Tasarımını Alev Tol, Kostüm Kreatörlüğünü Funda Çebi yürüttü. Oyunda Dramaturg olarak Taner Çelik görev aldı.