Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hal Kompleksinin asfaltını yeniliyor

Kompleks içerisindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda yeniden asfaltlama yapılacak. Çalışmalar kapsamında zemin düzenleme ve yağmur suyu tahliye sisteminin revizesi de gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alan Tarsus'ta, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hal Kompleksi içerisinde oldukça yıpranan ve esnaf için de sorun oluşturan asfalt zeminin tamamen yenilenmesi için çalışmalar başladı. Ekipler, yaklaşık 27 bin ton asfalt serimi yapmayı planlıyor.

100 bin metrekare alan asfaltlanacak

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda bozuk zeminin freze aracılığıyla sökülmesi işlemini gerçekleştiriyor. Ardından MESKİ ekipleri de yağmur suyu tahliyesinde bundan sonraki süreçte sorun yaşanmaması adına revize çalışması yürütecek.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus Halk Kompleksinin önünden geçen Gazipaşa Bulvarı üzerinde de asfalt yenileme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 150 komisyoncu dükkanının yanı sıra ülkenin dört bir tarafına sebze ve meyve sevkiyatının yapıldığı Hal Kompleksi ardiyeler bölümündeki 106 dükkanın bulunduğu alanda da asfalt yenileme çalışması yapacak. Ekipler tarafından titiz ve seri şekilde yürütülen çalışmalar, esnafın iş ve işlemlerinin kesintiye uğramaması için bölüm bölüm gerçekleştirilecek.