Büyükşehir Belediyesi, Toroslar'ın kaldırımlarına 175 ağaç fidanı dikti

Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 208. ve 210. Caddelerde çalışma yürüten ekipler, toplam 175 adet Avustralya kauçuğu ağaç fidanı dikti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda merkez Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 208. ve 210. Caddelerin kaldırımlarına toplam 175 adet Avustralya kauçuğu (Ficus australis) türü ağacın dikimini gerçekleştirdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekiplerin bölgede kaldırım yenileme çalışmasının ardından Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler de 208. Cadde ve 210. Caddede açtıkları çukurlara hem egzoz gazını absorbe eden hem de gölge yapan türlerden olan ağaç fidanları dikti.

Kent peyzajına katkı sağlamak amacıyla bulvar ve kaldırımlardaki yeşillendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

“Burası çok canlandı”

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Mehmet Bingöl, mahallenin ismine yaraşır bir mahalle olduğunu belirterek, “Tabii ki mahalle sorunları bitmez. Şu anda 210. Cadde ve 208. Caddenin Vahap başkanın zamanında hem kaldırım hem asfaltı yapıldı. Şu anda da burası çok canlandı. Bizim mahallemiz şu anda Mersin'in en güzel mahallesi oldu. Bu caddelerde ağaç dikilmesi için müracaat etmiştik. Şu anda ağaçları dikmeye başladılar. Çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Park ve Bahçeler Dairesinde peyzaj mimarı olarak görev yapan Leyla Keskin de ağaç dikim çalışmalarının Mersin'in birçok noktasında gerçekleştirildiğini ve çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “208. Caddedeki ağaç dikimimiz tamamlandı. Ağaç dikimimiz devam edecek” diye konuştu.