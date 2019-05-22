Büyükşehir Belediyesi, tüm mezarlıklarda 100 bin çiçek fidesi dağıtacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ibadethaneleri ve mezarlıkları Ramazan Bayramı'na hazırlamaya başlarken, bu yıl da il genelindeki tüm mezarlıklarda vatandaşlara 100 bin adet çiçek fidesi dağıtacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklara başladı. Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini bayrama yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ziyaretçilere 100 bin adet çiçek dağıtılacak

Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budanması ile tamir ve bakım işlemlerini de periyodik aralıklarla sürdüren ekipler, çiçek ekimlerini de devam ettiriyor. Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerine gelen vatandaşlara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından dağıtılmak üzere mevsimlik çiçek temini yapılırken, vatandaşların kaybettikleri yakınlarının mezarlarına dikmeleri amacıyla 4 merkez mezarlıkta ve 9 ilçede mezarlıklarda 100 bin adet çiçek dağıtımı yapılacak.

Öte yandan ekipler, camilerde de temizlik çalışmaları yapıyor. İbadethaneler, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı hizmet veren ‘İbadethane, Temizlik ve Dezenfekte Ekibi', düzenli aralıklarla Mersin'de bulunan ibadethaneleri temizliyor. Mersin genelinde bulunan tüm camileri, cemevlerini ve kiliseleri düzenli periyotlarla temizleyen ekipler, Mersin halkının sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Rutin olarak devam ettirilen ibadethane temizliklerinin yanı sıra camiler de bayram dolayısıyla gül suyu ve dezenfektan kullanılarak detaylı biçimde temizleniyor.