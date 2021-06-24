Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 250 bin lavanta fidesi dağıttı

Projeyle üreticilere yeni bir iş alanı açılırken, kıraç topraklar da lavanta fideleri ile renklenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, tarımsal alanda hayata geçirdiği projeyle küçük üreticileri ekonomik değeri yüksek ve maliyeti az olan lavanta yetiştiriciliğine teşvik ediyor. Bu yıl ilk olarak Silifke'de dağıtımı yapılan lavanta fideleri, 13 ilçede toplam 120 üreticiye ulaştırıldı. Üreticiler, toplam 250 bin lavanta fidesini toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki lavanta fidesi dağıtımları Silifke'den başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilen törende Silifkeli üreticilere 40 bin lavanta fidesi dağıtıldı ve üretilen ürünlerin yağını çıkarmak için de distilasyon makinesi desteği sunuldu. İlerleyen dönemde Mut ve Silifke'de 19'ar, Tarsus'ta 17, Gülnar'da 13, Erdemli'de 12, Toroslar'da 11, Bozyazı'da 9, Anamur'da 6, Mezitli'de 5, Aydıncık ve Akdeniz 3'er, Yenişehir'de 2, Çamlıyayla'da ise bir üreticiye lavanta fidesi ulaştırıldı.

“Mutlu üreticiler için bulunmaz bir değer”

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları kapsamında Mutlu 19 üreticiye toplam 9 bin 500 lavanta fidesi dağıtıldı. Mut ilçesinin iklim açısından 12 ay boyunca üretim yapılabilen bir bölge olduğunu ve üreticilerin ürün çeşitliliğine büyük ihtiyaç duyduklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin Arslan, şunları söyledi:

“Lavanta, bu konuda bulunmaz bir nimet, bir imkan. Pazar payı yüksek ve ciddi talep olan bir üretim. Böyle bir üretime üreticilerin de katkı vermesi Mutlu üreticiler için bulunmaz bir değer. Bu konuda Mutlu üreticiler adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı hem kutlamak hem de teşekkür etmek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin her konuda yanında olmak, üretimin destekçisi olmak, üretime katkı sağlamak istiyoruz. Bu yalnız Mersin için değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik milli hasılasına katkı vermek için ciddi bir çaba ve mücadele. Bu çabayı da Mersin Büyükşehir Belediyemiz fazlasıyla yerine getiriyor.”

“Kıraç toprakları tarıma kazandırmış olacağız”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinde görevli Şerafettin Aydın da lavanta fidesi üretiminin yaygınlaştırılması için Mersin genelinde dağıtım yaptıklarını hatırlatarak, “Mut'taki projemiz ile normal meyve, sebze, örtü altı üretimin yapılamadığı kıraç, yani tarımda kullanılmayan arazileri tarıma kazandırarak ürün çeşidini artıracağız. Lavanta fidesi, tıbbi aromatik fide olduğu için hem iç hem dış pazarda çok talep gören bir bitki” dedi.

“Bu lavantaların Mut'a büyük katkısı olacak”

Mut ilçesi Kumaçukuru Mahallesi Muhtarı Ali Yıldız ise ilk kez lavanta fidelerini toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İlk defa üreteceğiz. Rakım olarak çok yüksek olduğu için dağıtılan lavanta fidelerinin kalitesi Mut için de çok iyi olacak. Bu fideleri bizim Mut'a da önerdikleri için çok mutluyum. Bu lavantaların Mut'a büyük katkısı olacak” diye konuştu.

“Mersin bölgesinde aromatik bitkilerin de yerini alacağını umut ediyorum”

Başkan Seçer'in tarımı destekleyici çalışmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen üretici Turgay Özdemir ise “İnşallah bunları toprakla buluşturacağız. İleriki süreçlerde daha büyük bahçeler oluşturmak için biz de kentimiz başta olmak üzere ülkemize tarım konusunda hizmet etmeyi planlıyoruz. Lavantayı 2 yıldır düşünüyordum. İnternetten araştırmıştım, hatta arkadaşlarıma bahsettiğimde hiç inandırıcı bulmamışlardı. Bu desteklerle bayağı bir faaliyeti yaygınlaşacak. Gelecek 5-6 yıllık dönemde Mersin bölgesinde aromatik bitkilerin de yerini alacağını umut ediyorum. Bizler de gerekirse ihracat yapmayı planlıyoruz. Projelerimiz var. Çok teşekkür ederim. Bu lavantaların maliyetinden yüzde 30'unu ben karşıladım. Yüzde 70'ini Büyükşehir Belediyesi hibe verdi. Tamamı hibe olsaydı insanız yani belki kuruturduk. Bu destekleri verirken devamının takip edilmesi, üretim aşaması teknikleri konusunda gerekli bilgilerin verilmesi, az da olsa üreticiden katkı payı alınması doğru bir yaklaşım. Kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.