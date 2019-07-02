Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kırmızı palmiye böceğine karşı uyardı

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında Mersin'deki hurma ağaçlarında tespit edilen ve yuva yaptığı ağacı kurutarak zarar veren kırmızı palmiye böceği ile mücadelede vatandaşlara da büyük görev düşüyor. Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in sembol değerlerinden palmiye ağaçlarına zarar veren kırmızı palmiye böceği ile etkin mücadele için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Silifke İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Silifke'de gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara, palmiye böceği ile mücadele yolları, tuzaklar, palmiye böceğinin yayılma şekilleri, görüldüğü bölgeler ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verilerek, vatandaşlara düşen sorumluluklar anlatıldı.

Kırmızı palmiye böceği ile nasıl mücadele edilir?

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kırmızı palmiye böceği ile mücadele yöntemleri şöyle anlatıldı: “Kırmızı palmiye böceğinin var olduğu ağaçların etrafına açılan çukurlara ilaçlı su doldurarak veya ağaç gövdesine açılan 15-20 santimetrelik deliklerden gövdeye ilaç enjekte ederek larvalar ve ergin böcekler yok ediliyor. Ağaç başına 10-20 litre ilaçlı su ile özellikle yaprak kısımları iyice ıslatılarak tüm ağaca koruyucu tedavi uygulanıyor. Yeni bulaşmaları engellemek amacıyla bu uygulamalar 25-30 gün arasında tekrarlanıyor.”