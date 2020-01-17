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Büyükşehir Belediyesi, yolda mahsur kalan öğrencileri kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden merkez Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana’ya tur düzenleyen, ancak Arslanköy Mahallesi Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 45 kişilik öğrenci grubunu, 3 saatlik çalışmayla kurtardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinden merkez Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana'ya tur düzenleyen, ancak Arslanköy Mahallesi Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 45 kişilik öğrenci grubunu, 3 saatlik çalışmayla kurtardı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenledikleri gezi kapsamında merkezden yola çıkan öğrenci grubu, Asrlanköy'de Güngörmez Yolu civarına gelince yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrencilerin yardımına Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yetişti. 10 kişilik ekip, 3 iş makinesi ile 3 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak öğrencileri kurtardı.


Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan öğrenciler ve otobüs şoförü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, gezi için tekrar yola koyuldu.

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