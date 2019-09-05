Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı destekle iş buldu

Turizm Fakültesi mezunu Yunus Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı destekle bir otelde iş buldu. Otelde resepsiyon görevlisi olarak işe başlayan Doğan, “Başkanımız Vahap Seçer'in işsizlere istihdam oluşturmakla ilgili güçlü söylemlerine güvendim ve Büyükşehir'e başvurdum. Onların sayesinde de iş buldum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in talimatıyla kentte yaşayan genç işsiz nüfusun sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Seçer'in, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirmeye hazırlandığı ve son aşamalarına gelinen Kariyer Merkezi, henüz hizmete başlamadan üniversite mezunu genç işsiz Yunus Doğan'a iş bularak, hayatının geri kalanında kariyer planlaması yapmasına destek sağladı. Doğan, Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı rehberlik ve danışmanlık desteğiyle bir otele iş başvurusu yapan ve resepsiyon görevlisi olarak işe kabul edildi.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu Yunus Doğan, Başkan Seçer'in güçlü söylemleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu belirterek, “Büyükşehir'e gittiğimde Kariyer Merkezi'nin henüz kurulmamış olduğunu, kurulma aşamasındayken de bana yardımcı olacaklarını söylediler. Buna müteakip eğitim çalışmalarım başladı. Bana sektörel ve büyük çapta bir eğitim verdiler. O eğitimimi tamamladıktan sonra bir otelle görüştüm. Bu sayede anlaştık ve işe başladım” dedi.

Başkan Seçer'e seslenen Doğan, “Başkanım, sizin özelinizde tüm çalışma arkadaşlarınıza, tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde iş buldum, teşekkürler” diye konuştu.

Kariyer Merkezi ile gençlere destek sağlanacak

Kariyer Merkezi'nin kuruluşunda görev alan Serkan Özada, eylül sonu gibi hizmete girmesi planlanan merkezle ilgili bilgi verdi. Özada, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurulma aşamasında olan Kariyer Merkezimizin inşaatı bitti. En son yazılım ve diğer malzemelerle ilgili de çalışmalarımızı yaptıktan sonra eylülün sonu gibi hizmet vermeye başlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki en büyük sorunun işsizlik olduğunu vurgulayan Özada, “Bizim de Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak iş arayanların, öğrencilerin, gençlerin, işverenlerin, iş gücü piyasasının organizasyonuna destek olacak, onlara rehberlik hizmeti sunacak çalışmalarımız olacak” dedi.