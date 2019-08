Büyükşehir Belediyesi'nden basın çalıştayı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Biz belediye olarak basın mensuplarının yanında olacağız. Ekonomik sıkıntılarının ve çalıştığı fiziki koşulların, olumsuzluklarının farkındayız. Özgürlüklerinin kısıtlandığının, çalışma alanlarının daraltıldığının farkındayız. Biz her zaman basınımızla işbirliğine hazırız” dedi.

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde, önümüzdeki 5 yılın Stratejik Planını oluşturma çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Çalıştayı düzenledi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile çok sayıda basın çalışanı katıldı.

“Kalemini satanlarla işim yok”

Başkan Seçer, çalıştayda yaptığı konuşmada, Mersin'in 5 yıllık yol haritasını hazırlayacak olan Stratejik Plan doğrultusunda basın mensupları ile bir araya geldiklerini belirterek, bu ilk toplantının, bundan sonraki süreçte yerel yönetimlere sadece Büyükşehir ve Mersin'de değil, tüm Türkiye sathında örnek olmasını diledi.

Abdi İpekçi, Hrant Dink, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı ve Uğur Mumcu gibi Türk basınının birçok duayen basın emekçisini anarak konuşmasını sürdüren ve bu isimlerin hayatları boyunca kalemlerini satmadıklarını vurgulayan Seçer, “Siz basın emekçilerisiniz. Çok değerli meslektaşlarınız Abdi İpekçi'den başlıyoruz, en son Hrant Dink'e kadar, Metin Göktepe'ler, Ahmet Taner Kışlalı'lar; birçok değerli kalem. Bunlar satılan kalemler değil. Hiçbir zaman siyasetin tahakkümü altına girmemiş kalemler. İşte böyle gazetecilere, böyle vatan evlatlarına saygı duyarak konuşmama başlamak istiyorum. Basın deyince bu temel prensipleri şiar edinmiş bu basın şehitlerinin Türkiye adına, dünya adına Türkiye barışı, dünya barışı adına ortaya koyduğu mücadeleden ve onların değerlerinden yola çıkarak değerlendirme yapıyorum. Yoksa kalemini satanlarla işim yok. Egolarıyla, bunalımlarıyla, depresyonlarıyla, kompleksleriyle kalemini kılıç gibi kullanıp, ne söylediğini, ne yazdığını bilmeyen insafsızlarla, vicdansızlarla işim yok. Allah onları ıslah etsin, onlarla işimiz yok” diye konuştu.

“Siz temel 4'üncü kuvvetsiniz”

Halkın 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, Türkiye'nin gelecekte tarihini yazacak siyasal kimlikleri de seçtiğini dile getiren Seçer, partisine mensup 251 belediye başkanının bu önemli misyonun farkında ve bilincinde olduğunu söyledi.

Basın mensupları ile 5 yıl boyunca yol arkadaşlığı yapacaklarına işaret eden Seçer, “Basın, medya, gazetecilik, haber alma özgürlüğü, doğru, tarafsız ve kimlikli basın. Bunlar çok önemli değer yargıları. Anayasamız amir hüküm altına almış; basının değerini ortaya koymuş; ‘Basın hürdür sansür edilemez' demiş. ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri almak durumundadır' demiş. Anayasal hak. Katılımcı demokrasilerin etkin ve hakim olduğu devletten bahsediyoruz. Eğer kuvvetler ayrılığı prensibine sıkı sıkıya bir devlet içerisinde ya da bir ülke toprakları üzerinde siz basın mensupları görev yapıyorsanız işte siz temel 4'üncü kuvvetsiniz. Yasama, yürütme, yargı ve basın. Bunlar görev ve sorumluluk alanları içerisinde görevlerini yaptıkları sürece o ülkenin bileğini kimse bükemez” şeklinde konuştu.

Demokratik ülkelerde basının gücünden tartışılamayacağının altını çizen Seçer, düzenlenen çalıştayda basının sorunlarını konuşmanın yanı sıra geleceğe dair basına ilişkin Büyükşehir Belediyesi ile nasıl işbirliği yapılabileceğini ele alacaklarını kaydetti. Seçer, “Burada konuşulan ve not altına alınan çok değerli görüşler zannetmeyin ki, tozlu raflara kaldırılacak. Biz bunları mutlaka alacağız, değerlendireceğiz ve önümüzdeki yol haritamız, el fenerimiz dediğimiz stratejik plan içerisinde bunlara yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Emekçi basına saygı duyuyorum”

Yerel ve ulusal basının farklı kategorilerde olsa da ortaklaşa bir takım sorunlar yaşadığını bildiklerini ve belediye olarak basın ile her zaman işbirliğine açık olduklarını belirten Seçer, şöyle devam etti:

“Yerel basının sorunları son derece fazla. Yerel ve ulusal basının farklı kategorilerde de olsa bir takım ortaklaştığı sorunlar var. Bizim kendi hareket alanımız içerisinde, kendi manevra kabiliyetimizin olduğu, Mersin coğrafyasında ve belediye başkanlığı bünyesinde basınla neler yapabiliriz? Bir işbirliği söz konusu olursa sizleri rahatlatacağı gibi bizleri de son derece rahatlatacak çalışmalar olacak. Ben gece-gündüz çalışıyorum, mesai mefhumum, özel hayatım yok, hayatta hiçbir şeyi düşünmem. Para, pul, aile artık elimin tersiyle itilecek kavramlardır. Tek derdim Mersin. İstediğim kadar bunu tekrar edeyim durayım. Sizler vasıtasıyla toplumla, halkımla paylaşamıyorsam yaptığım işin hiçbir değeri olmaz. Basına saygı duyuyorum, emekçi basına saygı duyuyorum. Kaliteli kalemlere ve kaliteli beyinlere saygı duyuyorum. Önlerinde ceketimi ilikliyorum.”

“Mersin'de yeni bir dönem başlamıştır”

Eski alışkanlıklardan kaynaklanan bir takım eylem ve işlem içerisinde olan basın mensuplarına seslenen Seçer, şunları söyledi:

“Mersin'de yeni bir dönem başlamıştır. Mersin'in yeni belediye başkanı vardır. Mersin'de, Mersin'in geleceğine katkı sunacak olan kurumlar, kuruluşlar, vatandaşlar bu bilgi çerçevesinde bundan sonraki yaşamlarını, sevklerini, idarelerini devam ettirmek zorunda. Basın da bunlardan bir tanesidir. Yeni Başkan Cumhuriyet Halk Partili Vahap Seçer'dir. Vahap Seçer'in ne düşündüğünü, ne hissettiğini, geçmişini, mazisini henüz daha bilmeden, eski alışkanlıklardan kaynaklanan bir takım eylem ve işlem içerisinde olan basın mensuplarına sesleniyorum; artık Mersin yeni bir belediye başkanı ile yeni dönemine girmiştir. Artık eski alışkanlıkları bir tarafa bırakıp ‘Bu yeni konseptte Mersin'e yeni belediye başkanı ile nasıl katkı sunabiliriz', onun çalışması içerisinde olmalarını tavsiye ederim. Diğer türlü ortaya çıkacak tablo hiç kimseye bir fayda getirmez.”

“Belediye olarak basın mensuplarının yanında olacağız”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman basın mensuplarının yanlarında olacaklarını ve her gün çalışma alanları kısıtlanan ve özgürlükleri daraltılan basın emekçilerinin sorunlarının farkında olduklarını vurgulayarak, “Biz belediye olarak basın mensuplarının yanında olacağız. Ekonomik sıkıntıların, çalıştığı fiziki koşulların, olumsuzluklarının farkındayız. Mevcut yasalar ve her gün kendilerinin çalışma yaşamını daraltan yeni Türkiye'nin yönetim sistemi ile çıkan kararnamelerle özgürlüklerinin kısıtlandığının, çalışma alanlarının daraltıldığının farkındayız. Belediyem bünyesinde görev alan bürokratlarımız ve belediye meclisinde görev yapan arkadaşlarımızla beraber biz her zaman basınımızla işbirliğine hazırız. Bu şartları oluşturduğumuz takdirde bizim aşamayacağımız hiçbir engel yoktur diye umut ediyorum” dedi.

“Gerçek demokrasilerde 4'üncü güç basındır”

Belediye başkanının ne yaptığını, eylem ve işlemlerinde yasalara bağlı kalıp kalmadığını denetleme görevinin basında olduğunu vurgulayan Seçer, “Elbette bizim seçim öncesi yurttaşlarımıza verdiğimiz sözler var. Bu birincisi. Elbette bizim bir yönetim anlayışımız var. Bizim yasalara bağlı kalarak bu memleketi, bu şehri yönetme zorunluluğumuz var. Bu da ikincisi. İşte bu temel 2 prensip, bu başkan ne söz verdi, ne yapıyor? Bu başkan eylem ve işlemlerinde yasalara aykırı mı davranıyor, yoksa yasalar çerçevesinde mi görevini yapıyor? Bunu denetlemek sizin görevinizdir. Gerçek demokrasilerde 4'ncü güç basındır. Basının da görevi, doğru bilgileri vatandaşa aktarmaktır. Basının görevi birileri ile kıyasıya kalemini kılıç gibi kullanarak şahsi menfaatleri için mücadele etmek, çamur atmak değildir” diye konuştu.

“Bizler basın önünden kaçan siyasetçiler olmayacağız”

Belirli zaman aralıklarında basın toplantıları düzenleyerek, yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerinin altını çizen Seçer, “4 ay içerisinde Büyükşehir Belediyemizin neler yaptığı konusunda çok detaylı bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar aydınlatılmayan konular aydınlatılacak. Kamuoyunda da merak edilen bazı değerlendirmeler yapılacak. Hangi noktadaydık, nereye geldik bu süre içerisinde? Verdiğimiz sözlerin hangi kısımlarını yerine getirdik, bundan sonraki yönetim anlayışımız ne olacak? Bunların değerlendirmesini yapacağız. Bu toplantıları önemsiyorum. Çünkü ben belediye başkanı olur olmaz yaptığım ilk basın toplantısında Mersin halkına, siz değerli basın mensuplarına bunun işaretini vermiştim. Bizler basın önünden kaçan siyasetçiler olmayacağız. Dünya görüşümüz ve partimiz buna izin vermez” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer'in konuşmasının ardından çalıştaya geçildi.