Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “Vahap Amca'yla Tatlı Günler” araçlarıyla başlattığı dağıtımlar, dondurmanın ardından mamul ve limonata ile sürüyor. Haftanın her günü kırsal ve dezavantajlı mahalleleri dolaşan araçlar, çocuklara günlük 3 bin adet dondurmanın yanı sıra 750 adet mamul ve limonata ulaştırmaya başladı.

2 yıl içerisinde “1 Ekmek 1 Çorba”, “Mahalle Mutfakları”, “Mobil Kuaför” ve “Kıyafet Evi” gibi çok sayıda sosyal projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, “Süt Senin Gurur Mersin'in” projesiyle yetişkinlerin yanı sıra kentteki çocukların da yüzünü güldürdü. Çocuklar için bu yaz yeni bir projeyi daha hayata geçiren Büyükşehir, Mersin'in sıcak havasında çocuklara Tarsus'un meşhur limon dondurmasını dağıtmaya başladı. Günlük 3 bin adet dondurma dağıtımı sürerken, yeni başlayan mamul ve limonata dağıtımları da çocukların yüzünü güldürdü. Tarsus'un yöresel mamulünü ilk defa tadan yüzlerce çocuk, bir yandan da limonatasını yudumladı. Büyükşehir, bu projeyle dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelere yöneldi. Her gün kırsalda ve kent merkezindeki dezavantajlı mahalleleri dolaşan araçlar, çocukların sevincine sevinç kattı. Mahallelerinde “Vahap Amca'yla Tatlı Günler” aracını gören çocuklar önce aracın etrafını sardı, ardından kendilerine verilen atıştırmalıkları tattı. Çocuklar, sevinçlerini hep bir ağızdan ‘Teşekkürler Vahap Amca' diye bağırarak yansıttı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Aşhane Sorumlusu Ergün Horoz, projenin ilk etabında dondurma, ikinci etabında ise mamul ve limonata dağıtımlarına başladıklarını belirterek, “Haftanın 7 günü Mersin'de 2, Tarsus'ta 1 araçla saat 17.00'den sonra dondurma dağıtımımız devam ediyor. Mamul dağıtımı da yeni bir çalışmamız. Günde 750 tane olarak başladık. Bu, projenin ikinci ayağını oluşturuyor. Devamında yeni ürünlerimiz de eklenecek. Başta kırsal ve dezavantajlı mahalleler olmak üzere tüm çocukları bu projeyle buluşturacağız” dedi.

Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahalle Muhtarı Ramazan Avcil, projeden hem kendilerinin hem de çocukların memnun kaldığını vurgulayarak, “Burası, maddi gelirin düşük olduğu bir mahalle. Genellikle işçi kesiminin yaşadığı bir mahalle. Bizim mahallemizde gariban çok. Çocuklar böyle şeylere ulaşamıyorlar. Ancak Vahap Amcaları sağ olsun, onun sayesinde süt, mamul, limonata ve dondurma gibi şeylere ulaşabiliyorlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Çocuklar Vahap Amcalarından bir hediye görmüş oluyorlar. Mamul zaten Mersinimizin eskiden gelen bir lezzeti. Limonata da herkes tarafından sevilen bir şey. Çocuklar gerçekten çok memnun oldular. Vahap Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. Mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Bir tek bunun için değil, bayağı bir süt gönderdi, dondurma gönderdi. Ne gerekiyorsa biz istiyoruz, sağ olsun gönderiyorlar. Bizi unutmuyorlar" diye konuştu.

Toroslar ilçesi Turunçlu Mahalle Muhtarı Mehmet Nedim Zertürk ise Başkan Seçer'in projelerini beğendiğini kaydederek, “Sosyal belediyecilik anlamında olması gerekeni yapıyor. Olması gereken buydu, bunu da başardı. Mahallem adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Gelmiş geçmiş en güzel hizmetlerden birisi bu” ifadelerini kullandı.