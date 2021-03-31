Büyükşehir Belediyesinden çocukları okumaya özendirecek sanatsal çalışma

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla heykeltıraşların ellerinde işlenen ‘okuyan çocuk heykelleri ve kitaplarını', marinanın karşısındaki park alanına yerleştirdi. Sanatsal çalışma, sosyal içerikli mesajlarla süslendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesinde görevli Heykeltıraş Okan Apak ve Serdal Özdemir, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Marina karşısındaki Bölge Park içerisinde oluşturulan Okuma Alanına özel okuyan çocuk heykelleri hazırladı. Heykeltıraş Okan Apak, 4 adet kitap okuyan çocuk heykeli ve 3 adet kitaptan oluşan kompozisyon çalışmasına killeme ve modelleme teknikleri ile başladıklarını kaydetti. Yapım aşamasında öncelikle bir demir konstrüksiyon hazırlayarak, heykellerin ve çamurun ayakta durabilmesini sağladıklarını söyleyen Apak, “Daha sonra çamuru kendi tasarımımıza göre modelleme yapıyoruz. Modelledikten sonra kalıp alıyoruz. Sonraki aşamada ise polyester dökümüne, dışarıda kalabilecek şekilde döküm yapıyoruz” dedi.

“Hem eğlenceli hem de mesaj içerikli heykeller yapmayı planladık”

Projenin düşünce aşamasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan okuma alanında “Ne yapabiliriz?” sorusuyla yola çıktıklarını kaydeden Apak, “Çocukları ve gençleri okumaya, yazmaya yöneltmek için hem eğlenceli hem de mesaj içerikli heykeller yapmayı planladık. Kitap okuyan çocuk figürleri için birkaç proje çizdik. Bu projeler dahilinde değerlendirmeler yaptık ve beğendiğimiz heykelleri hayata geçirdik” diye konuştu.

Apak, hazırlanan kitaplara ‘Şeker Portakalı', ‘Pinokyo' ve ‘Pal Sokağı Çocukları' ismini verdiklerini söyledi.

“Verdiğimiz mesaj çocukların geleceğe dair okuma eğilimlerinin daha da artması”

Bu çalışma ile sanatsal bir çalışmanın yanı sıra çocukların okuma eğilimlerini artıracak sosyal içerikli mesaj vermeyi de amaçladıklarını belirten Apak, “Aslında verilen mesajla birlikte sanatsal ürüne dönüşüyor, çünkü dışarıda yapılan piyasa işlerden biraz daha farklı. Bu heykellerle verdiğimiz mesaj, çocukların geleceğe dair okuma eğilimlerinin daha da artması” ifadelerini kullandı.