Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bahar' konserleri

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ‘Hoş Geldin Bahar' konserlerini başlattı. Özgecan Aslan Barış Meydanındaki konserlere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. İlk etapta 3 noktada düzenlenen 19 konserle pandemi sürecinde zor günler geçiren 72 sanatçıya sağlanan destek, ilerleyen günlerde de devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Hoş Geldin Bahar konserleri ile hem vatandaşlara hem sanatçılara destek oluyor. Tarsus'ta Yarenlik Alanında, Yenişehir'de ise Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Marina Akustik Parkta ilk etapta düzenlenen 19 konserle 72 yerel sanatçının pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara destek sağlandı.

Başkan Seçer şarkıları dinleyip vatandaşlarla sohbet etti

Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Akustik Parkta düzenlenen konserlerin ilk gününde Volkan Gürkan, Pop N Roll, Grup Rapsody, Grup Caravan Band, Demir İsmet ve Mehmet Çetin sahne alırken, Yarenlik Alanında ise Engin Yılmaz, Zafer Bireroğlu ve Ev Sakinleri şarkılarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Bizden Kafeyi ziyaret ettikten sonra Özgecan Aslan Barış Meydanında Mehmet Çetin'in söylediği şarkıları Mersinlilerle birlikte dinledi. Seçer, ardından sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

“Bugün benim olsun, hep ben sahnede olayım istedim”

Yaklaşık 3 yıldır Mersin'de canlı müzik yapan Grup Caravan Band'in solisti Greta Günel, Büyükşehir'in pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sanatçılara verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Çok memnunuz. Vahap Seçer'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisi bize böyle bir fırsat tanıdı, çünkü pandemiden en çok etkilenenler biz müzisyenler oldu. Yaklaşık bir senedir evdeyiz ve bizim için hem moral hem de maddi ve manevi açıdan çok iyi oldu. Çok özledim. Sahneden inmek istemiyorum. Bugün benim olsun, hep ben sahnede olayım istedim. Bahar da cıvıl cıvıl geldi. Sosyal mesafeyi koruyarak, kurallara dikkat ederek bence bu şekilde bir araya gelebiliriz. Bu tarz etkinliklerin devamını istiyoruz” dedi.

“Diğer belediyelere örnek olmasını istiyoruz”

13 yaşından bu yana müziğin içinde olduğunu belirten Demir İsmet ise Büyükşehir'in konserlerle kendilerine sağladığı destekten memnun olduklarını belirterek, “Gerçekten müzisyenlerin durumu çok kötü, çünkü bu işten evine ekmek götüren çok fazla insan var. Bundan dolayı da çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Küçük de olsa bu çok önemli bir şey bizim için. Bunun devamını bekliyoruz, diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hoş Geldin Bahar konserleri Tarsus'ta da yankılandı

Hoş Geldin Bahar konserleri Tarsus'ta da gerçekleştiriliyor. Konserler Tarsus'ta Yarenlik Alanında saat kulesi önünde düzenleniyor. Trafiğe kapalı alanda yapılan konserler, başta gençler olmak üzere her yaş grubundan vatandaşın ilgisini çekiyor. Düzenlenen konserde sahneyi ilk önce Engin Yılmaz aldı. Ardından ise Zafer Bireroğlu ve Grup Ev Sakinleri şarkılarını seslendirdi.

Pandemi döneminde müzisyenler olarak sıkıntı yaşadıklarını ve aylarca sevenlerinden uzak kaldıklarını söyleyen Zafer Bireroğlu, “Yaşamımı solistlik yaparak idame ediyorum. Bu sıkıntılı süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e tüm müzisyenlere destek olduğundan dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Genç müzisyenlerden Agid Demir, yaklaşık 4 yıldır Tarsus'ta sokak müziği yaptıklarını belirterek, “Pandeminin de araya girmesiyle bizlerin de mağduriyeti attı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bizlere sunduğu bu fırsattan ve destekten ötürü minnettarız” diye konuştu.