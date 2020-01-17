Büyükşehir Belediyesinden Mersinlilere kar sürprizi

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mezitli sahilinde yer alan Galatasaray Meydanına 7 kamyon kar getirdi. Sabah yürüyüşüne çıkan Mersinliler, karla kaplı meydanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, kartopu oynadı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyetini gidermek için Mersin genelinde yol açma, kurtarma ve tuzlama çalışmaları yürütürken, karlı bölgelere gidemeyen Mersinlilere de sürpriz yaptı. Galatasaray Meydanına dökülen 7 kamyon karla mutlu olan Mersinliler, karla oynamanın keyfini yaşadı.

“Beş yıldır kar görmüyorum”

Karlı bir memleketten geldiğini, ancak 5 yıldır Mersin'de kar görmediğini ifade eden Ceren Şahin, “Kayseriliyim ama 5 yıldır hiç kar görmedim. Bugün arkadaşımla yürüyüş yaparken de burada karları gördük ve şaşırdık. Arkadaşımla kar oynadık. Bizim için güzel bir gün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de bizi böyle mutlu ettiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin merkezinde yaşayan ve uzun süredir kar görmeyen Cennet Başpınar ise “Bugün arkadaşımla yürüyüşe çıktığımızda tesadüfen kar gördük. Bizim için ilginç oldu, çünkü uzun zamandır kar görmüyorduk. Yukarılara gitme fırsatımız olmuyor. O yüzden çok teşekkür ederiz, eğlendik” diye konuştu.

“İçimize çok büyük bir coşku verdi”

Kar görmenin kendisine neşe getirdiğini söyleyen Ful Uğurhan da “Her sabah parkta yürüyüş yaparım, bu sabah böyle bir sürprizle karşılaştık. Gerçekten içimize çok büyük bir coşku verdi. Kar her zaman insana neşe veren bir şeydir. Burada yürüyüş yapan insanlar oynadılar. Bu çok hoş bir sürpriz olmuş” ifadelerini kullandı.