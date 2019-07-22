Büyükşehir Belediyesi'nden sahil boyu ücretsiz internet hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahil boyu ücretsiz ve kesintisiz internet hizmetinin kapasitesi ve alanı genişletildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz wi-fi hizmeti ile sahil boyunda yer alan 67 noktadaki istasyon üzerinden 7/24 kesintisiz, ücretsiz ve güvenli internet sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen ve kapasitesi ile alanı genişletilerek verimliği artırılan wi-fi uygulaması, Babil Kavşağı'na kadar Pozcu sahil şeridinde hizmet veriyor. 24 saat canlılığını koruyan Mersin sahillerini boydan boya ücretsiz wi-fi ile buluşturan uygulama, vatandaşların mobil verilerini tüketmeden sahillerde eğlence, araştırma ve haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Uygulamaya özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

Mersin sahillerinde söz konusu uygulamayı kullanacak olan vatandaşlar iki adımda hizmetten yararlanabiliyor. İlk olarak “yeni kullanıcı” kaydı oluşturulması, ardından da “kayıtlı kullanıcı” butonundan giriş yapılması gerekiyor. Öncelikle mobil cihazlarda “kablosuz bağlantı” aktif hale getiriliyor. Kablosuz ağ listesinden MERSIN BSB'ye bağlanıldıktan sonra mobil cihaza “kablosuz ağda oturum açın” bildirimi geliyor. Bildirim tıklandığında sistem ara yüzü ekrana yansıyor. Ara yüzde “yeni kullanıcı” butonuna tıklayarak kullanıcılar sisteme telefon numarası, içeresinde bir büyük ve bir küçük harf olmak üzere en az 8 karakterden oluşacak şifre ile kaydolabiliyor. Kayıt tamamlandıktan sonra adımları izleyerek “kayıtlı kullanıcı” butonundan giriş yapan kullanıcılar, ücretsiz, kesintisiz ve güvenli internetten faydalanabiliyor.

“Gerçekten öğrencileri düşünen bir başkan”

Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçirirken Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz wi-fi hizmetinden faydalanan Berke Can Sekmen, sahile sık sık giden birisi olduğunu belirterek, “Benim gibi sahile çok sık gelen insanların faydalanması gereken bir hizmet. Mobil verinizden internet gitmiyor ve kesintisiz video izleyebiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz. Arkadaşlarla internette video izlerken, gayet hızlı ve kesintisiz bir görüntü alıyoruz, hoşumuza gitti” dedi.

Öğrencilerin kısıtlı internet kotaları olduğunu da vurgulayan Sekmen, “Öğrencilerin genel olarak sınırlı bir internet kotası olduğu için internetleri hızlı tükeniyor. Mesela bir ortama giriyorsunuz, sahildesiniz ve şarkı çalmanız gerekiyor. Şarkıyı kendi internetinizden açacağınıza belediyenin wi-fi'sinden açabiliyorsunuz. Bize bu hizmeti sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğrencileri düşünen bir başkan” diye konuştu.

“Artık sadece şarj derdim kaldı”

Arkadaşlarıyla sık sık sahilde buluştuğunu söyleyen Buse Reçber ise “Ben zaten sık sık yürüyüş yapan bir insanım, arkadaşlarımla da buluştuğum bir yer burası. Gayet iyi bir hizmet. Kendi mobil verimi düşünmek zorunda değilim. Evinde internet olmayanlar için de gayet iyi bir şey bu, çünkü buraya gelip çalışabilirler. Ben bir öğrenci olarak hızından da gayet memnun kaldım. Artık sahile geldiğimde internetimi düşünmeyeceğim, sadece şarj derdim kaldı” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz wi-fi hizmetine ulaşımın çok kolay olduğunu söyleyen Pelin Su Özdemir ise “Tek seferde giriş yaptım. Giriş yapmak çok kolaydı. Girdikten sonra da internetin hızı gayet iyi. Ayrıca kolay bir kullanımı var. Bundan sonra geldiğimde sürekli kullanacağım” dedi.