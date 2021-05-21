Büyükşehir Belediyesinden Tarsuslu gençler için kaykay pisti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaykay, paten ve bisiklet kullanan gençlerin güvenli şekilde kayabilmeleri için biri Mersin merkezde, diğeri Tarsus'ta olmak üzere iki adet Skate Park-kaykay pisti yaptı. Tarsus'ta Altaylılar Mahallesi Ötüken Parkı içerisinde inşa edilen ve ‘Tarsus Rampark' olarak adlandırılan tesis tamamlanarak, gençlerin kullanımına sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda gençlerin oldukça ilgi gösterdiği kaykay, paten ve akrobasi dalında bisiklet kullananların güvenli sürüş yapabilmeleri ve zaman geçirebilmeleri için biri Mersin merkezde, diğeri Tarsus'ta olmak üzere iki adet Skate Park–kaykay pisti yapıldı.

Mersin'de Kültür Park içerisinde, Tarsus'ta ise Altaylılar Mahallesi Ötüken Parkı içerisinde inşa çalışmaları tamamlanan kaykay pistleri hizmete açıldı. Tarsuslu gençlerin uğrak yerlerinden olacak parkın adına ‘Tarsus Rampark' adı verildi. Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı açılışla birlikte alana gençler yoğun ilgi gösterdi.

“Çocuklarımız burada enerjilerini atabiliyorlar”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Mersin ve Tarsus'taki Skate Parkların paten, kaykay, bisiklet sporları ve bisiklet akrobasisine ilgi duyan gençlerin kullanabileceği alanlar olduğunu ifade ederek, “Son derece modern, donanımlı. Çocuklarımız burada enerjilerini atabiliyorlar. Güzel olan tarafı da çocuklarımızın sokaklardan, caddelerden, kıyı kenarlardan, kahve köşelerinden kurtulup, bu alanlarda hem enerjilerini atmaları hem hareketli bir branş olması sebebiyle kaslarını kuvvetlendirebilmeleri. Hem zihinlerini boşaltan hem de vücutlarının gelişmesine katkı sağlayan çok efektif bir parkurumuz oldu” dedi.

Kaykaycı gençlere seslenen Altaylılar Mahallesi Muhtarı Perihan Özcan da gençlerin güvenle paten ve bisiklete binebileceklerini belirterek, “Sokaklarda, caddelerde, arabaların otobüslerin arkasında sizleri görünce benim kalbimin ritmi değişiyor. Çok korkuyorum ki; bir annenin, bir babanın, hele sizin canınızın yanmasını hiç istemiyorum” diye konuştu.

“Burada yapılan şeyler, sizler için”

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç ise gençlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, onlara “Burada yapılan şeyler sizler için. Arkadaşlar gerçek anlamda sizler, bizler için çok önemlisiniz. Ayağınıza taş değsin istemeyiz. Bu yüzden elimizden geldiğince ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz” dedi.