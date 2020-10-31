Büyükşehir Belediyesinden Tarsus'ta yol çalışması

Bu kapsamda ekipler, Tarsus'un ova bölgesinde bulunan Mantaş Mahallesi, kırsalda yer alan Çakırlı Mahallesi ve merkezde yer alan Fahrettinpaşa Mahallesi'nde sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, grup yolları başta olmak üzere 2020 yılı içinde bugüne kadar 70 kilometrenin üzerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaparken, bu yıl için öngörülen 22 kilometre asfalt planının kat kat üstüne çıktı.

Mantaş yolunda asfaltlama

Tarsus'un güney bölgesinde ovaya uzanan ve Mantaş Mahallesinin ana arteri konumunda bulunan yolda Büyükşehir ekipleri, sathi kaplama çalışması uyguladı. Ovada bulunan diğer yerleşim yerinde yaşayan vatandaşların ve özellikle tarım sektöründe çalışan üreticilerin de sıklıkla kullandığı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yol, zemin düzenleme çalışmasının ardından kaplanarak güvenli geçiş yapılır duruma getirildi.

Çakırlı-Ulaş arasında 5 kilometrelik yola bakım

Ekipler, kırsalda yer alan Çakırlı Mahallesinde de asfaltlama çalışması yürüttü. Ulaş Mahallesi ile Çakırlı Mahallesi arasında kalan ve zemini oldukça kötü olması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların sorun yaşadıkları 5 kilometre uzunluğundaki yol, Büyükşehir ekipleri tarafından önce ıslah edildi, ardından sathi kaplama yapıldı.

Çakırlı Mahallesi Muhtarı Zekeriya Aksay, “Yollarımız oldukça kötü durumdaydı. Vatandaşlarımız alternatif yollar arıyordu gitmek için. Bu yolumuz Belen ve Karadiken mahallelerine de bağlanıyor. Bizim mahallemiz ortada kalıyor. Bu nedenle sıklıkla kullanılıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere tüm belediye personellerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Çakırlı Mahalle sakinlerinden Hasan Demirci de memnuniyetini dile getirerek, “Uzun zamandır kötü durumda olan yolumuz Büyükşehir ekipleri tarafından yapıldı, teşekkürler” şeklinde konuştu.

Fahrettinpaşa'da da asfalt çalışması

Tarsus'un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Fahrettinpaşa Mahallesi ile Bolatlı Mahallesinin sınırını oluşturan DSİ'ye ait sulama kanalına paralel uzanan 2 kilometrelik yolda da Büyükşehir ekipleri tarafından zemin ıslah ve sathi kaplama çalışması yürütüldü. Hayvan besiciliğinin de yapıldığı ve tarla mahsullerinin de taşındığı yolun oldukça kötü olan durumu, Büyükşehir'in asfaltlama çalışması sonucunda iyileştirildi.

Mahalle Muhtarı Nevzat Sain, mahallelerine geçtiğimiz dönemlerde yeterli hizmet gelmediğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Çalışmaları yerinde inceledi

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç ise “Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü olarak 2020 yılında sorumluluk alanımızda 22 kilometre asfalt çalışması yapmayı planlıyorduk. Geldiğimiz nokta itibariyle şu an 70 kilometrenin üzerine çıkmış durumdayız. Başkanımız Vahap Seçer'in sunduğu imkanlarla gelecek yıl daha fazla noktaya ve daha geniş kesimlere asfalt hizmeti götürebilme adına şimdiden çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlardan toplanan vergileri, yine vatandaşlarımıza hizmet olarak ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.