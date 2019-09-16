Büyükşehir Belediyesi'nden ‘yürüyüş yapın, bisiklet sürün' çağrısı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftasının bu yılki teması “Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme”, sloganıysa “Birlikte Yürüyelim” olarak belirlendi.

“İnsanları yürüyüş ve bisiklet sürmeye bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde görev yapan Antrenör Fatih Kaya, hafta dolayısıyla vatandaşlara yürüyüş ve bisiklet sürme çağrısı yaparak, uyarılarda bulundu. Aynı zamanda milli sporcu olan Kaya, sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemine değindi. İnsanlara yürüyüş ve bisiklet sürme çağrısı yapan Kaya, “16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yılki temamız ‘Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme', sloganımızsa ‘Birlikte Yürüyelim.' Bu kapsamda biz, insanlarımızı spora ve hareketliliğe teşvik etmiş oluyoruz. İnsanlarımızın gelişen teknolojiden kaynaklı hareketlerinin kısıtlandığını tüm dünya görüyor. Araç kullanımı ülkemizde ve dünyada arttı. İnsanlarımızın bu kapsamda tabii ki hareketleri de kısıtlanmış oldu. Yürüyerek gidebilecekleri her yere artık araçla gider oldular. Bundan kaynaklı sağlık problemleri ortaya çıkmaya başladı. İnsanlarımızı her zaman yürüyüşe ve bisiklet sürmeye bekliyoruz” dedi.

“Araç kullanımı, tembelliğe ve hareketsizliğe yol açıyor”

Büyükşehir Belediyesi'nin sahildeki KentBis noktalarından bisiklet kiralanabildiğini ifade eden Kaya, vatandaşların bu bisikletleri kullanabilecekleri söyledi. Araç kullanımının çok olduğunu, bunun da tembelliğe ve hareketsizliğe yol açtığını belirten Kaya, çözümünün planlı, disiplinli ve bilinçli bir yaşamdan geçtiğini vurguladı. Ulaşımı yürüyerek veya bisikletle sağlayarak başlanabileceğini kaydeden Kaya, Mersin sahillerinin yürüyüşe elverişli olduğunu da dile getirerek “Gideceğimiz yeri, yiyeceğimiz yemeği, içeceğimiz içeceği planlamalıyız. Sistemli yaşamak sağlığı getirir. Şehrimizin güzelliğini görüyoruz. Sahilimizde bisikletlerimiz var, insanlar bunları kullanabilirler. Çok kolay bir şekilde gidebilecekleri yere şehir içerisinde ulaşabilirler. İlla araçla gitmek zorunda değiller. İnsanlarımızı sahilimizin bu güzelliğini de kullanmaya bekliyoruz” diye konuştu.

“Evden ufak bir ısınma yaparak çıksınlar”

Vatandaşlara önerilerde de bulunan Kaya, şunları söyledi:

“İnsanlarımızdan isteğimiz; evden çıkmadan önce, uyandıktan sonra kesinlikle güzel bir kahvaltı yapmaları. Yarı aç olacak şekilde. Tam tok olmalarını istemiyoruz. Yarı aç olmalarını istiyoruz ve ısınma yapmadan kesinlikle evden çıkmasınlar. Ufak bir ısınmadan bahsediyorum. Ayak bileklerini çalıştırarak, kollarını, bellerini, bacaklarını, boyunlarını güzel bir şekilde ısıttıktan sonra evden çıkmalılar. Bu, bir-iki dakikalarını alacak bir şey. Yalnız güneşin sabah saat 10 gibi tamamen çıktığı, 12 gibi tam tepede olduğunu biliyoruz. Bu saatlere kalmasınlar. Olabildiğince güneş doğmadan önce ya da güneş battıktan sonra spor yapmalarını istiyoruz.”

“İşe bisikletle gidin”

Vatandaşların şehir içindeki ulaşımlarını yürüyerek veya bisikletle sağlamalarıyla ilgili çağrı yapan Kaya, “Bisiklet kullanımında kesinlikle bisikletin frenleri kontrol edilmelidir. Doğru ayakkabı seçimiyle yanımızda su ve gerekirse havlu, peçete de bulundurarak gidebileceğimiz yere bisikletle ulaşabiliriz. Kundura gibi bir ayakkabıyla kesinlikle bisiklet kullanılmamalıdır. Ortopedik, doğru bir spor ayakkabı seçimiyle başlanabilir. Kişi, ‘Ben işe gidiyorum, o saatlerde nasıl spor yapacağım' diyorsa yanında küçük bir çanta bulundurabilir. Bu çantaya kıyafetlerini, ayakkabısını koyup iş yerinde üstünü değiştirebilir ve sağlıklı bir şekilde işinin başına oturmuş olur” ifadelerini kullandı.