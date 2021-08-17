Büyükşehir Belediyesine otobüs alımı için ödenek aktarımı kabul edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Biz bu ödenek aktarımıyla 56 adet 9 metrelik otobüs alma imkanına sahip olacağız. Çok kısa bir süreç içerisinde ihaleye çıkacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mecliste, 2021 mali yılı faaliyet ve projeleri kapsamında planlanan “Otobüs Alımı” için ödenek aktarılmasıyla ilgili madde gündeme geldi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, bunun üzerine yaptığı açıklamada, “Biz bu ödenek aktarımıyla 56 adet 9 metrelik otobüs alma imkanına sahip olacağız. Her şeyi hazırdı, ihaleye çıkamıyorduk ödenek yokluğundan. Çok kısa bir süreç içerisinde çıkacağız. Ağırlığı Tarsus'ta olmak üzere; bu daha kısa dorseler, köy yollarında toplu taşıma hizmetlerinde, Tarsus'ta yoğun şekilde kullanacağımız yeni otobüslerimiz olacak” diye konuştu.

Seçer, toplu taşımada yeni bir çalışma başlattıklarını duyurdu

Toplu taşımada yeni bir çalışma başlatarak, elektrikli otobüsleri test aşamasına aldıklarını belirten Seçer, şu anda araçların çekiş gücü, performans, konfor ve yakıt tüketimine baktıklarını söyledi. 35 yolcu kapasitesine sahip ve ayaktaki yolcularla toplam 60 yolcu taşıyabilen 9 metrelik otobüslerin çevre duyarlılığı açısından önemli bir çalışma olacağını belirten Seçer, “Geleceğe dair en azından çevre duyarlılığı açısından önemli çalışmalar diye düşünüyorum. CNG otobüs alımları da böyleydi. Bu elektrikli otobüslerin testleri de olumlu çıkarsa, performansları uygun olursa, belediyemiz kentimize bu otobüslerden de kazandırırsa hem yeni nesil yakıtlar hem çevre dostu yakıtlar hem modern bir toplu taşımacılığa daha süratle adım atmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Servis araçlarından ücret alınmamasıyla ilgili karar yıl sonuna kadar uzatıldı

Toplantıda, pandemi sürecinde zor günler geçiren servisçi esnafını ilgilendiren bir karar da alındı. Servis araçlarından 31 Temmuz 2021'e kadar ücret alınmamasıyla ilgili daha önceki birleşimlerde alınan karar, bu toplantıda 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Seçer, “Burada öğrenci servis araçlarından ruhsatlandırma ve denetim bedeli, harcı, herhangi bir ücreti almayacağız” dedi.

Öğrenim yardımı bin 600 TL'ye çıkarıldı

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanan Mersinli öğrencilere Büyükşehir'in yaptığı öğrenim yardımı da Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla bin 600 TL'ye çıkarıldı. Başkan Seçer, göreve başladıklarında bu yardımın bin lira olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl bin 600 TL, komisyonumuz da bunu onayladı. Çocuklarımıza eğitim-öğretim sezonunda yardımda bulunacağız. 2 yılda yüzde 60'lık bir artış demektir. Bu önemli ve değerli bir çalışmadır diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Seçer, geçen yıl 6 bin 475 öğrencinin, önceki yıl 7 bin 200 öğrencinin bu yardımlardan faydalandığını belirterek, bu yıl da 7 bin civarı öğrencinin faydalanabileceğini öngördüklerini söyledi.

Mecliste üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilerin öğrenim yardımlarından faydalanıp faydalanamayacağı konusu da gündeme geldi. Mersin'de geçen yıl yaptıkları çalışmada her yıl yaklaşık 6 bin öğrencinin üniversiteye önlisans düzeyinde kayıt yaptırdığını tespit ettiklerini vurgulayan Seçer, “Biliyorsunuz bu bütçe meselesi. Bütçemiz nispetinde biz bu yardımları yapıyoruz. Ama bu konuda ‘acaba bütçeden belli bir miktarı buraya aktarabilir miyiz' diye bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

“İmar A.Ş. belediyenin ihalesine giriyor, yasa gereği teminat yatırması gerekiyor”

Mecliste İmar A.Ş.'nin belediyeye ait ihalelere girebilmesi için teminat mektubu alabilmesi yetkisi teklifinin komisyon tarafından oy çokluğuyla reddedilmesi konusu da gündeme geldi. İmar A.Ş.'nin bir şirket olduğunu vurgulayan Seçer, “Doğaldır. Sosyal yardım. Billboardları biliyorsunuz geldiğimizde 1 TL para alamıyordu. Belediye işletmecisinden 1 delikli kuruş alamıyordu. Biz geldik mahkemeyi sonuçlandırdık. Belediyenin billboardları belediyenin işletmesine geçti. İhale açtık. İmar A.Ş. girdi, ihaleyi de kazandı. Şu anda İmar A.Ş. bunu işletiyor. Ardından pandemi girdi. Tabi bütün hesaplar bozuldu. Bütün billboardlar boş. Doğal olarak kira gelirin yok, zarar ediyorsun. Yoksa İmar A.Ş.'nin herhangi bir açık veren pozisyonu yok. Personel rejimine de düzen getirdik. Oradaki o hantal yapıyı da ortadan kaldırdık. Gerçekten çok iyi işler yaptı. Belediyenin bazı ihalelerine girdi. Araç kiralama işine girdi. Yani bir cep bir cebe yardımcı oluyor. İkisi de belediye. Biri şirketi, biri kendisi belediyenin. Şimdi bu kadar halisane, açık seçik bir çalışma var ortada. Diyoruz ki: Bu şirket geliyor belediyenin ihalesine giriyor. Doğal olarak yasa gereği teminat yatırması gerekiyor. Bu parayı şimdi nerden bulalım? 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Bunu teminat mektubuyla yapalım? Olmaz. Şimdi bunun izah edilecek bir tarafı yok” dedi.

“75 kuruşa biz ekmek satıyoruz, Türkiye'nin en ucuz ekmeği. Bu zarar değil”

İmar A.Ş.'nin zarar ettiğini ve bu nedenle görüşmelerde ret kararı aldıklarını söyleyen bir meclis üyesine yanıt veren Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Durum böyle değil tabi ki. Faaliyet zararı, sabit giderlerdeki rakam. Bakın sadece 6 ayda ekmek fabrikasından eksi yazan rakam 3 milyon lira. Sadece ekmek fabrikasından. 75 kuruşa biz ekmek satıyoruz. Türkiye'nin en ucuz ekmeği. Şimdi bu zarar değil. O teknik olarak zarar görünüyor ama öyle değil. Ben isterdim ki 2019, 2020, 2021'i mukayese edin. Kaç kişi çalışıyordu, ne oldu? Orada giderlerimiz ne kadar azaldı? Ciddi bir düzelme var. Yapmayın Allah aşkına! O bahsettiğiniz faaliyet raporları sizin de çok üzerine düştüğünüz Parkomat. Bizim ayda 40-50 bin lira orada zararımız var. Bunu biliyor musunuz? Bu, ilk 6 ay içerisinde. Yahu 6 ayda sadece o bize eksi kalemlerde, gelir kalemlerinde eksi 300 bin TL sıkıntı yaratıyor. Zarar görünüyor. Ekmek fabrikası aynı şekilde, otoparklar aynı şekilde. Az önce söylediğim gibi billboard. Ortada billboard yok, billboard kazandırdı ve geliri var. Belki kağıt üzerinde zarar görünüyor ama öyle değil. Çünkü ihaleye girmiş, yüksek miktarda bir teklif koymuş ortaya. İhale kendinde kalmış. Ardından pandeminin getirdiği sıkıntıları yaşamış. Ama bu demek değildir ki orada bir yönetim zafiyeti var. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İyi irdeleyin, iyi inceleyin. İsterseniz komisyona bir daha göndereyim. Bir daha bir çalışma yapalım. Ama böyle düşündüğünüz gibi değil. Bizim önümüzü tıkarsınız. İş yapamayız. Biz istiyoruz ki, İmar A.Ş. vasıtasıyla ya da imkan olsa İstanbul Belediyesi bunu çok önceden başarmış. Yani rahmetli Topbaş döneminde başlamış çalışmaya. Şirketleşmiş, birçok alanda şirketleri ile işini yapıyor. Biz arzu ediyoruz ki şirketler üzerinden belediyeye mal ve hizmet alımını yapalım. Daha süratli hareket ediyorsunuz. Daha efektif çalışıyorsunuz. Daha karlı çalışıyorsunuz. Biz burada bir gayret içerisindeyiz. Burada önümüzü tıkamayın lütfen!”

Mecliste sunulan görüşlerin ardından madde bir kez daha Başkan Seçer tarafından komisyona sevk edilmek üzere oylandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.