Büyükşehir Belediyesinin alacağı 73 otobüsün ihalesi yapıldı

İhaleye 4 yerli firma katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak hem de yakıt masrafını azaltmak için açtığı 73 adet doğalgazlı otobüs alım ihalesinde zarflar açıldı. İhale şartnamesinde teklif verecek firmaların yerli ya da yerli ortaklı olması şartı aranmıştı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu başkanlığındaki İhale Komisyonuna 4 yerli firma teklif sundu. İhaleye teklif veren firma temsilcilerinin katılımıyla teklif zarfları açıldı ve başvuru dosyalarındaki evraklar kontrol edildi.

İhaleye, BMC Oto, Otokar Oto, Karsan Oto ve Anadolu Isuzu teklif verdi. Teliflerin sunulmasının ve idarenin belirlediği yaklaşık maliyetin bildirilmesinin ardından ihalenin ilk aşaması tamamlandı. İhale Komisyonu, firmaların tekliflerini ayrıntılarıyla inceleyecek ve 73 adet otobüsün hangi firmadan alınacağını belirleyecek.