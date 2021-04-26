Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla satın aldığı CNG'li çevre dostu otobüslerin 30'unun geldiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in nisan ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde “İlk parti 22 Nisan'da geliyor” diyerek müjdesini verdiği otobüsler Mersin'e geldi. Çevre dostu, doğalgazlı otobüslerin ilk partisi olan 30 tanesi, Mersinli vatandaşların ulaşımı rahatlatmak için toplu taşıma filosunda yerini aldı. Otobüsler kısa sürede vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

İhalesi 2020 yılının ekim ayında sonuçlanmıştı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi 2020 yılının temmuz ayında yapılan ve ekim ayında sonuçlanan alımlar kapsamında en uygun teklifi sunarak ihaleyi kazanan firmanın yetkilileri, otobüslerin en geç 7 ay içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim edileceğini ifade etmişti. Otobüslerin ilk partisi 6 ay içerisinde Mersin'e ulaştı.

Alınacak otobüs sayısı 87'ye çıkarıldı

Mersin trafiğini ve ulaşımını rahatlatacaklarını her fırsatta dile getiren Başkan Seçer, söz konusu otobüs alımlarıyla ilgili inisiyatif kullandı ve iş artışına giderek alınacak 73 otobüsün sayısını 87'ye çıkardı. Bir süre önce katıldığı bir programda otobüsleri oldukça uygun bir fiyata aldıklarını ifade eden Seçer, otobüslerin 22 Nisan'da geleceğinin müjdesini vermişti. Başkan Seçer süreci, “73 CNG otobüs almıştık. Biz bunları çok uygun şartlarda aldık. Daha önce ihale bitmişti ben kendi yetkimi kullandım, ‘pandemiye giriyoruz, bir duralım' dedim, iptal ettim. Birkaç ay sonra yine çıktık. Çok uygun fiyata aldık. Şu anda yüzde 25-30, belki yüzde 40 daha pahalı. Çok yükseldi fiyatlar. Bu alışveriş karlı oldu. Biz 10 körüklü, 63 normal almıştık. Yasal yetkimi kullandım, iş artışı yaptık yüzde 20'lik ve otobüs sayımızı 12 körüklü, 75 standarda çıkardık. Toplam 87 otobüs geliyor” cümleleriyle anlatmıştı.