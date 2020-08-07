Büyükşehir Belediyesinin ‘Komik Gazino' gösterisiyle sahil şenlendi

Tiyatro sanatçısı Metin Zakoğlu'nun yazıp yönettiği ve anlatıcısı olduğu ‘Komik Gazino' isimli gösteri, amfi tiyatroda izleyenleriyle buluştu. Hem müzikli hem hicivli gösteride, melodiler izleyenlerin kahkahasına karıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşları, yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafeli etkinliklerde buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri ile Mersin sanatın da kenti oluyor. “İçinden şarkılar geçen gösteri” sloganıyla yola çıkan tiyatro sanatçısı Metin Zakoğlu'nun yazıp yönettiği ve anlatıcısı olduğu ‘Komik Gazino' isimli gösteri, izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşattı. Şarkılı ve çokça şakalı gösteride melodiler izleyenlerin kahkahasına karıştı.

Kabere kültürünü devam ettiriyor

Merkez Yenişehir ilçesinde Kültür Park içinde yer alan amfi tiyatroda sosyal mesafe kurallarına göre oturan Mersinliler, tiyatro sanatçısı Zakoğlu'nun bir anlamda kabare kültürünü yansıttığı “Komik Gazino” isimli gösterisinde hem 80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkılarını dinledi hem de gösteriye dahil oldu. İnteraktif geçen gösteride tiyatrocuyla diyalog halinde olan Mersinliler, kimi zaman kahkahaya boğuldu kimi zaman duygulandı.

“Uzun zamandır ilk defa bir belediyeyle aynı dili konuştuğumu fark ettim”

Komik Gazinonun eski gazino programlarını yansıtan, şarkıların söylendiği, hikayelerin anlatıldığı bir gösteri olduğunu söyleyen sanatçı Zakoğlu, “Uzun zamandır ilk defa bir belediye ile aynı dili konuşabildiğimi Mersin'de gördüm. Tüm belediyelere bunun örnek olmasını istiyorum. Ekonomi ilerlerse, ekonomi iyi giderse peşinden kültür-sanata da destek verebiliriz gibi bir yaklaşım var. Bunun böyle olmadığını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız gayet güzel bir şekilde ortaya koymuş” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin özellikle pandemi sürecinde sanatçıların yanında olmasını çok kıymetli ve değerli bulduğunu söyleyen Zakoğlu, “Melih Cevdet Anday'ın çok sevdiğim bir sözü vardır; ‘Sanatın ve sanatçının yeşereceği bereketli toprakları sulamak dünyanın en önemli sanatlarından biridir' diyor. Bence yerel yönetimler bu anlamda çok değerli, çok kıymetli işler yapıyor. Beni de buraya davet ettiler, minnettarım. Başkanımız nezdinde tüm Mersin Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehrimiz çok büyük değişim yaşadı”

Gösteride insanların gülerek stres attığını ifade eden izleyici Cem Efecan ise “Kendisi iyi bir komedyen. İnsanları eğlendirdi. Gayet keyifli bir gece oldu bizim için. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiğinden beri çok güzel çalışmaları var. Sanata ve sanatçıya değer verdiğini görüyoruz. Şehrimiz çok büyük değişim yaşadı. Son zamanlarda sahillerde etkinliklerin arttığını görüyoruz. Bunun da insanların sosyalleşmesi açısından güzel olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Her akşam sahildeyiz”

Büyükşehir Belediyesinin tüm etkinliklerini severek takip ettiğini belirten Çiğdem Arkadaş da “Her akşam sahildeyiz. Konserler ve etkinlikler bizi pozitif olarak etkiliyor. Umarım bu çalışmalar devam eder, çok memnunuz. Bu akşamki etkinlik çok iyi geldi, bizi güldürdü. Pandeminin etkilerini unutturdu, çok güzeldi. Mersin halkının buna çok ihtiyacı vardı” dedi.