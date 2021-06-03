Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 25 Mayıs'ta yeniden başlattığı sosyal mesafeli konserlerini 4 noktada sürdürüyor. Konserlerin gerçekleştiği noktalardan birisi olan Atatürk Parkında yıllar sonra yeniden müzik sesleri yükseliyor. Büyükşehir, sosyal mesafeli konserleri çarşamba, cuma ve cumartesi günleri düzenli olarak sürdürmeyi planlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin düzenlediği sosyal mesafeli konserler, 25 Mayıs'ta yeniden başladı. Büyükşehir, akustik konserlerini Marina Akustik Parktan başlatarak Kültür Parktaki Deniz Müzesi karşısına taşıdı. Konserlerin diğer duraklarından birisi Tarsus Kültür Park olurken, bir başka nokta ise Atatürk Parkı oldu. Atatürk Parkında ilk günkü konserde Grup Nankatsu, Poyraz veband ile Kırık Sazlar Topluluğu sahne aldı. İkinci gün ise Funky, Hanende ve Yarına Yakın dinleyicilerle buluştu.

Tarsus Kültür Parktaki konserlerde ise 1 Haziran'da Özgür Cavunt ve Hayrettin Dürüst sahne alırken, 2 Haziran'da da Civan Gür ve Mehmet Akif Ersoy şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar söylenen şarkılara büyük bir keyifle eşlik etti.

“Bu güzel parkımızda yıllar sonra ilk defa müzik yapılıyor”

Atatürk Parkında sahne alan müzisyenlerden Engin Demir, “Yıllar sonra Atatürk Parkındayız. Bu güzel parkımızda yıllar sonra ilk defa müzik yapılıyor. Burayı biz gençlere kazandırdığı için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Kültür ve Sosyal İşler Dairesindeki bütün arkadaşlarımıza, ağabeylerimize, ablalarımıza tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.

“Böyle etkinliklerin olması Mersin'e yakışır”

15 yıldır Mersin'de yaşadığını belirten dinleyicilerden Tuncay Demiray ise bu tarz etkinliklerin çoğalmasını istediklerini vurgulayarak, “Böyle etkinliklerin olması Mersin'e yakışır. Uzun zamandır hiç böyle bir şey görmemiştik. Belki de olmuştur da ben hatırlamıyorum. Devamlı buradayım. Geliyorum, geziyorum. Bir denizimiz var. Böyle sanatsal şeylerin olmasını daha çok istiyoruz. Bütün hizmetlerinden dolayı Vahap başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Atatürk Parkı bu bir-iki senedir tekrar canlandı”

Yapılan etkinlikle ilgili değerlendirme yapan bir vatandaş da, “Biz böyle konserler olsun istiyoruz. Bu pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçtik, böyle etkinlikler bekliyoruz. Başkanımızdan daha güzel, halkımıza açık etkinlikler yapmasını istiyoruz” diye konuşurken, bir başka vatandaş ise “80'li yıllarda Mersin'e gelirdik, o zamanlar Atatürk Parkı bayağı şendi. Ondan sonra kaybolup gitti. Bu bir-iki senedir tekrar canlandı” ifadelerini kullandı.