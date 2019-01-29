Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlık hizmetleri 7/24

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göreve geldikleri günden itibaren uçak ile toplam 296, karayolu ile de toplam bin 735 cenazenin il dışına götürülmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, verdiği cenaze hizmetleri ile vatandaşların kötü günlerinde de yanında olarak acılarını hafifletmeye devam ediyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşların acısını paylaşmak için cenaze hizmetlerinde mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, cenaze nakil, yıkama ve defin işlemlerini eksiksiz olarak yürütüyor. Uçak ile Türk Hava Yolları'nın ulaştığı 47 noktaya hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere toplam 296 cenazenin naklini gerçekleştirdi. Ayrıca karayolu ile 5 yılda toplam bin 735 cenazenin il dışına götürülmesini sağladı. Ayrıca, 12 bin 720 taziye çadırı kuruldu.

Her yıl özel günlerde ve dini bayramlarda Mersin genelinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara çiçek ve su dağıtılırken, mezarlık ziyaretini yapmakta zorlanan yaşlı, engelli ve hamile vatandaşlar da Akbelen ve Tarsus Mezarlıklarında yer alan golf aracı hizmeti ile mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

Sistem ile mezarlıklar kolayca bulunuyor

Akbelen, Güneykent, Mezitli, Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur mezarlıklarında yer alan Mezarlık Bilgi Sistemi Projesi ile yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Diğer ilçe mezarlıkları için de hazırlıklar sürdürülüyor.

Mezarlık Bilgi Sistemi ile vatandaşların mezar yerlerine, görsellerine ve mezar yerinin haritalarına kolaylıkla ulaşmaları sağlanıyor. Ziyaret edecekleri mezar yerlerinin sözel bilgileri yanında, mezar yerinin görsellerine, konumlarına, 3 dinde mezar yeri ziyaret adabı ile bilgilere erişebilen vatandaşlar, cenaze hizmetlerine de online olarak başvuru yapabiliyor. Mobil yazılım sesli navigasyon özelliği ile de vatandaşlara ziyaret etmek istedikleri mezar yerine kadar rehberlik ederek vatandaşların ziyaret edecekleri mezar yerini hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan sistem ile görme ve işitme engelli vatandaşların kullanımına uygun olan sistemde tapusu olmayan, boş olan mezar yerlerinin tespiti yapılırken, mezar yeri tahsisi ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi de sağlanıyor.

Öte yandan, Akbelen, Güneykent, Yalınayak, Çavuşlu ve Mezitli mezarlıklarının duvarlarına mermer kaplamadan istinat duvarı inşa edilirken, Mersin genelinde ihtiyaç duyulan mezarlıklarda devam eden çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki ışıklandırmalar artırılarak daha aydınlık, estetik ve modern bir ortam oluşturuldu.

Şehitliğe açık hava kliması

Akbelen Mezarlığı'nda yer alan şehitlikte çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, her gün düzenli olarak şehitliğin temizliğini de yapıyor. Akbelen Mezarlığı'nda yer alan Mersin Şehitliğine açık hava kliması takıldı. Mersin'in bunaltan sıcaklarında şehit ailelerinin mezar ziyaretlerini daha rahat ve serin bir ortamda yapabilmesi için takılan açık hava kliması, sıcak havayı 15 dereceye kadar soğutabiliyor.