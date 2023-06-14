Büyükşehir Belediyesinin projesi 18. Venedik Mimarlık Bienali'nde sergilendi

Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde yer buldu.

Metropol binasının tadilatını yaparak bazı birimlerini buralara taşımayı hedefleyen ve bu sayede hem sosyal, hem ekonomik yönden bir kazanç sağlamayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu projesi, uluslararası mimarlık camiasında da ses getirdi.

Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'nun bu seneki küratörleri olan Mimar Oral Göktaş ile Mimar Sevince Bayrak konu hakkında yaptığı açıklamada, “Sergi için önerdiğimiz konu, Türkiye'de kullanılmayan yapıların bir açık çağrı ile kolektif olarak belgelenmesi ve bu yapıları yıkmak yerine dönüştürmek seçeneğinin tartışılmasıydı. Bu çerçevede Mersin'deki Metropol binası da sergide kullanılmayan yapı olarak sergilendi. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 2023 yılında Metropol binasına bazı birimlerini taşıyarak canlandırılmasına da sergiliyoruz” dedi.

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin küratörü olarak ‘Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi' adlı projede yer alan Metropol binasının, ‘dönüşümü teşvik edecek örnekler kapsamında' yer aldığını ve diğer yerel yönetimleri de böyle iyi örneklerle yeni kullanım konusunda cesaretlendirmeyi önemsediklerini ifade eden mimar Sevince Bayrak, “Terk edilmiş binaları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine, onların hikâyelerini dinlemeyi ve anlamayı öneren 'Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi', odağına mevcut olanı dönüştürmeyi alıyor. Türkiye Pavyonunda mimarlık dünyasındaki köklü değişimler, yapay zekâ, robotlar gibi yeni teknolojilerin yardımıyla, nasıl dönüştürebileceğimize dair araştırmalar sergileniyor ve umut dolu öneriler getiriliyor” ifadelerini kullandı.