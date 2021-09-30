Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'taki yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta yol çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım ve Bakım ekipleri, Cemal Gürsel Caddesinin Bolatlı Mahallesine kadar uzanan bölümünü de sıcak asfaltla kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezlerinde cadde düzenleme, asfalt yenileme, yeni bulvar açma faaliyetlerinin yanı sıra özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşadıkları altyapı ve yol problemlerini de bir bir ortadan kaldırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hızla nüfus artışının olduğu ve yeni yerleşim alanlarının oluştuğu Tarsus'ta, özellikle dezavantajlı mahallelerde vatandaşların uzun yıllardır yaşadıkları altyapı sorunları da çözülüyor. Geçtiğimiz aylarda Tarsus'ta İstiklal Caddesi, Kazım Karabekir Bulvarı, Adile Hala Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile daha birçok noktada tamamen yenileme ve sıcak asfalt kaplama işlemi uygulayan Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisi daha ekledi.

Tarsus'un Berdan Barajı mesire alanına yakın bölgesinde bulunan ve dezavantajlı mahalleler arasında yer alan Bolatlı'da, tarihinde ilk kez kapsamlı altyapı çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından titiz şekilde sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı işlemlerine geçildi. Geçtiğimiz yıl Cemal Gürsel Caddesinin Fahrettin Paşa Mahallesinden geçen bölümü asfaltlanmıştı. Bu yıl da aynı caddenin Bolatlı Mahallesine kadar uzanan yaklaşık 900 metre uzunluğundaki bölümü sıcak asfaltla kaplandı. Mahalle sakinleri, altyapı sorunlarının çözülmesinin mutluluğunu yaşıyor.

“Altyapı ana arterlerimiz döşendi”

Tarsus Bolatlı Mahallesi Muhtarı Ertaç Kavalcı, mahallelerinde altyapı olmadığından dolayı vatandaşların yıllardır sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekerek, “Yaklaşık 30 senedir bizim altyapımız olmadığı için mahallemizdeki atık sular meydanımıza geliyordu. Mersin Büyükşehir Belediyemiz tarafından çalışmalar başlatıldı. Şu anda altyapı ana arterlerimiz döşenmiş durumda. Bağlantılarımız yapıldı, köyden gelen pis atıklar da rögarlara bağlandı. Şu anda altyapımız bitti, stabilizelerimiz döküldü. Bize bu zor günlerimizde destek veren Vahap başkanımdan Allah razı olsun. Ona şükranlarımı sunuyorum, mahallem adına da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.