Büyükşehir Belediyesi'nin Tercih Danışmanlığından yaklaşık 4 bin 500 genç yararlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığından yaklaşık 4 bin 500 genç yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın üniversite adayı gençlerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı etkinliğinde hedefin iki katına ulaşıldığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik öncesinde 2 bin 500 üniversite adayına danışmanlık hizmeti verilmesi öngörülürken, 9 gün sonunda tercih danışmanlığı hizmeti alan genç üniversite adaylarının sayısı 4 bin 500'ü buldu.

30 rehber öğretmen, öğrencileri yönlendirdi

Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı etkinliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak'ın konuşmacı olarak katıldığı, “21. Yüzyılda Gençlerin Meslek ve Tanıtım Yolculuğu” konferansıyla başladı.. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman 30 rehber öğretmen, genç üniversite adaylarına tercihlerinde destek sağladı.

20 farklı meslek tanıtıldı

Ücretsiz düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri çerçevesinde uzman kişiler tarafından üniversite adayı gençlere 20 farklı meslek tanıtıldı. Tercih Danışmanlığı desteği çerçevesinde kurulan stantlarda rehber öğretmenlerin sağladığı desteğin yanı sıra üniversiteler tarafından kurulan stantlarda da gençlere bilgiler verildi.

Öğrencilerin ilgileri ve becerileri doğrultusunda tercih yaparak, mutlu, huzurlu ve faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, doğru tercihlerin doğru sonuçlar doğuracağına vurgu yapıldı. Yanlış tercih nedeniyle son 5 yılda üniversiteyi bırakan ya da kaydını donduran öğrenci sayısının 1,1 milyonu aştığına dikkat çekilerek, doğru tercihin önem taşıdığı vurgulandı.