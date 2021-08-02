Büyükşehir Belediyesinin yaz dönemi tiyatro kursları başladı

Pandemi nedeniyle ara verilen kurslar, yetişkin ve çocuklara yönelik olarak oluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin yaz dönemi tiyatro kurslarında yetişkin ve çocuklar, tiyatro alanında oyunculuk ve diksiyon dersleri alıyor. Büyükşehir'in yaz dönemi tiyatro kursuna kısa sürede 52 çocuk ve 72 yetişkin kayıt yaptırdı. Çocuklar 9-11, 12-15 ve 15-17 yaş olmak üzere 3 ayrı yaş grubuna ayrılarak oyunculuk ve diksiyon konularında eğitim alıyor. Eğitimler, 10 ve 15'er kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. 3 hafta sürecek eğitimin ardından verilecek kısa ara sonrası eylül-ekim aylarında 2021-2022 dönemi tiyatro kursları yeniden başlayacak.

“Birlikte bir keşif yolculuğu yapacağız”

Yetişkin kurslarından sorumlu Şehir Tiyatrosunda oyuncu ve eğitmen Ömer Faruk Ustaoğlu, yeni dönem kursları ile yeni bir keşif yolculuğuna çıktıklarını söyledi. Tiyatro kursunun detayları hakkında bilgi veren Ustaoğlu, “Doğaçlama ve rol çalışmaları yapacağız. Başvurular başladığında gençlerimizin, çocuklarımızın ne kadar sevdiğini, merak saldığını öğrenmiş olduk. Çocuk tiyatrosunda dramaya gelenlerin sayısı 52, yetişkin kursları da 72 kişi. Biz dört tane sınıf açtık. Bir yolculuğa başladık, birlikte bir keşif yolculuğu yapacağız. Oyunculukta kendimizi keşfetmeye çalışacağız” dedi.

Pandemi döneminin getirdiği sıkıntılı süreci sanatla atacaklarını belirten Ustaoğlu, “Amacımız, pandemi döneminde sıkılmış olan ruhlarımızı biraz daha rahat bir şekilde ifade edebilmek” diye konuştu.

“Katılımcılar bu süreçte ruhunu müziğe, resme emanet edecek”

Tiyatro dışında verilen eğitimlerden de bahseden Ustaoğlu şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tiyatro ile sınırlı kalmıyoruz. Konservatuvarda müzik eğitimleri, resim eğitimleri gibi eğitimlerimiz de devam ediyor. Orada da kendi işlerinde usta olan hocalarımız, resme, müziğe ilgisi olan arkadaşlarımızla ilgilenecekler. Bu süreçte katılımcılarımız da ruhunu müziğe, resme emanet edecek. Konservatuara hazırlanmak isteyenler bence bu şekilde az da olsa doymuş olacaklar.”

“Umarım Mersin'in çocuklarına, Mersin'in geleceğine katkıda bulunmuş oluruz”

Kültür-sanat kurslarının planlamasını anlatan çocuk kurslarından sorumlu eğitmen Naci İdişci de “Çocuk grubumuzu 3 ayrı gruba ayırdık; 9-11 yaş, 12-15 yaş ve 15-17 yaş olarak. Yaz kursları için 3 haftalık bir programımız var. Ondan sonrasında dönem açıldığında eylül, ekim gibi bir senelik planımız var. Çocuklarla kişisel gelişim dersleri, tiyatro dersleri yapmayı düşünüyoruz. Hedefimizde şu an bunlar var. Umarım Mersin'in çocuklarına, Mersin'in geleceğine katkıda bulunmuş oluruz. Biz de onlara iyi bir yol, iyi bir yön göstermiş oluruz. Tek dileğimiz bu” ifadelerini kullandı.