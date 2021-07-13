Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri sürüyor

Vatandaşlar bir taraftan yaz konserlerinin tadını doyasıya çıkarırken, yerel müzisyenler de Büyükşehir Belediyesinin organizasyonlarıyla kazanç elde ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte konserler de arttı. Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Mersinlilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Marina sahilinde kurulan büyük sahnede bu yaz ilk olarak Batuhan Şaraplı sahne aldı. Her yaştan Mersinlinin katıldığı konsere ilgi büyük oldu. Açık havada konser keyfi yaşayan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlara nefes aldıran konserler büyük sahnelerle ilçelere yayılıyor. Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanata verdiği önemle Mersin, bu yaz da konserlerle renklenmeye devam edecek.