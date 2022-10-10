Büyükşehir Belediyesinin yurtları aile sıcaklığında ortam sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl Gülnar'da hizmete açtığı kız öğrenci yurdu ve erkek öğrenci konukevi, bu yıl da konforlu ortamı ve kaliteli hizmetiyle öğrencileri ağırlamaya başladı. Kız öğrenci yurdunda 68 ve erkek öğrenci konukevinde 40 öğrenci olmak üzere toplamda 108 öğrenciye, barınmanın yanı sıra yemek, internet, ütü ve çamaşır gibi birçok hizmet de veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Erkek Öğrenci Konukevi Müdürü Arife Çelik, “Geçen yıl faaliyete başlayan kız yurdumuz ve erkek konukevimiz, bu yıl da öğrencilerimizi ağırlamaya başladı. Kız yurdumuzda ve erkek konukevimizde barınma hizmeti öncelikli olmak üzere sabah kahvaltısı, akşam yemeği, temizlik, ütü hizmeti, çalışma salonları ve internet gibi hizmetler vermekteyiz. Her daim öğrencilerimizin yanındayız, onlara aile sıcaklığında hizmet vermek için çabalıyoruz” dedi.

Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören ve Büyükşehir Belediyesi yurdunda kalan öğrencilerden biri olan Fatma Gül Işıklı, “İlk başta barınma sorunu yaşamıştım. Daha sonra belediyenin Teksin uygulamasından burayı gördüm. Diğer yurtlarla ev kiraları yüksek olduğu için buraya geldim. 1,5 haftadır buradayım ve her şey çok yolunda. Yemekler, yatak ve diğer imkanlar çok iyi. Evimden uzağım, ama evimin içinde gibiyim. Gayet rahat, güvenli ve ferah bir ortam. Çalışanlar bizimle birebir ilgileniyor. Güvenlikler zaten 7/24 kapıda. Kendimi çok güvende hissediyorum burada. Öğrenciler için Gülnar'da yurt olması gayet güzel” diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Babaoğlu ise “Ormancılık Ürünleri İşletme Bölümü'nde okumaktayım. Burayı tercih etmemin tek etkeni yurt oldu. Bölümün 4 ilini gezdim, ama yurt etkeninden dolayı burayı tercih ettim. Burada, aileme de yük olmadan, en iyi şartlarda okumamıza imkan sağlıyorlar. Zaten en büyük unsur, şu an için ekonomik faktörlerden dolayı parasal sorunlardı. Fakat Büyükşehir Belediyesi bu sorunların çoğunu üstleniyor, hatta absorbe ediyor. Bu tür sorunlar, Büyükşehir Belediyesinin sayesinde, mümkün olduğunca bize yansıtılmıyor. Çalışma ortamı ve diğer bütün imkanlar olsun, bütün hizmetlerle yanımızdalar. O aile sıcaklığını hissettiriyorlar” diye konuştu.