Büyükşehir ekipleri, hafta sonunda Mersin'i güzelleştirmek için 7/24 çalıştı

Ekipler, yol yapım, bakım, temizlik, ilaçlama, çim ekimi ve orta refüj çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştirirken, kentin çeşitli yerlerine özel tasarım bank ve çöp kutuları da yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i daha modern bir kent haline getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin yol yapım ve kaldırım çalışmaları birçok noktada aralıksız sürüyor. Ekipler, eskiyen yolların yanı sıra kaldırımları ve refüjlerdeki bordürleri de yeniliyor.

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı hafta sonu araç trafiğinin azalmasını fırsata dönüştüren ekipler, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütme imkanı buluyor. Merkez Toroslar ilçesi Çiftçiler Caddesinde 3 bin 100 metre binder seviyesinde çalışma tamamlayan ekipler, yolun 500 metrelik kısmında ise çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bin metrelik kısımda daha çalışma gerçekleştirecek.

Eş zamanlı olarak 4. Çevre Yolu yapımında da çalışmalarını sürdüren ekipler, 17. Caddede 3 bin 400 metrenin 2 bin 500 metrelik kısmında çalışmalarını tamamladı. Ekipler, kalan 900 metrelik kısımda çalışmalarına devam ediyor.

“Hidrosiyanik yöntemiyle çimlendirme işlemini başlattık”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, Kültür Parkta bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu yanındaki alanda yürütülen çim ekimi çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

“Daha öncesinde MESKİ bu alanda altyapı çalışması yaparak drenajı tamamladı. Kışın burada biriken yağmur sularının denize deşarjını sağladılar. Biz de Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak mevcut toprağı yeniledik. Bitkisel karışım yaptık. Harçlarını hazırlayıp zemine döşedik. Daha sonra mevsimlik ve kalıcı bitkilerin dikimini yaptık. Şimdi de hidrosiyanik yöntemiyle çimlendirme işlemini başlattık. Yine Kültür Park içerisinde Yöreden Kafenin civarında büyük bir sert zemin vardı. O zemini kırdık, şu an orayı da yeşil alana dönüştürdük. Güzel bir peyzaj uygulaması yaptık.”

Kültür Parka yeni tasarım bank ve çöp kutuları

Şahin, Kültür Parka yerleştirmeye başladıkları yeni tasarım bank ve çöp kutuları hakkında da bilgiler vererek, “Belediyemizin simgesinden oluşan tasarımlarla yeni bank ve çöp kutuları oluşturduk. Şu an parkımızda onların montajlarını yapıyoruz” dedi.

Şahin, çalışmaların Cumhuriyet Gösteri Merkezinden başlayarak Muğdat Camisine kadar devam edeceğini söyledi.

“Hafta içi yoğun olup da hafta sonu sakinleşen bölgelere yoğunlaşıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ise süpürme, yıkama, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta içi 130 personelle yürütülen çalışmalar hafta sonu 70 personelle gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin Temizlik Şefi Danyal Güngör, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesinde yürütülen yol yıkama çalışmaları ile kent genelinde sürdürülen çalışmaları anlattı. Yasakların uygulandığı hafta sonu işlek caddelerde çalışmaları yoğunlaştıklarını belirten Güngör, “Özellikle Akdeniz ilçesinde çarşı merkezinde, İstiklal Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesi gibi yerlerde hafta içi çok yoğun insan sirkülasyonu oluyor. Hafta içi özellikle insanların daha az olduğu yerlere yoğunlaşıyoruz. Hafta sonu ise tam aksine hafta içi yoğun olup da hafta sonu sakinleşen bölgelere yoğunlaşıyoruz. Kaldırımlarımızın tamamını basınçlı su yardımıyla yıkıyoruz. Yollarımıza dökülen katı maddeleri de vakumlu yol süpürme araçlarıyla temizliyoruz. Tertemiz bir hale getiriyoruz” diye konuştu.