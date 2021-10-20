Büyükşehir ekipleri, halkı sağlık konusunda bilgilendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda hayata geçirdiği ‘Halk Sağlığı Eğitimleri' projesinin ikincisi Toroslar ilçesinin Çopurlu Mahallesi'nde yapıldı.

Çopurlu Mahallesi sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği eğitim programında, temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra kanama, yanık, yaralanma ve zehirlenmelerde ilk yardım konuları anlatıldı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli İlk Yardım Eğitmeni ve Ambulans Koordinatörü Kürşat Gökteke tarafından verilen eğitimde kazalara müdahale konusunda doğru bilinen yanlışlara da değinildi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır, eğitimlerin başlama noktasını anlatarak, “Eğitimlerimize merkez ilçelerde, Tarsus'un mahallelerini de kapsayacak şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Eğitimlerimizden sonra tansiyon ve şeker ölçümlerimizi yapıyoruz. Halkımızı sağlık konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Halk sağlığı eğitimleri için “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı güzel projelerden biri daha” diyen Çopurlu Mahalle Muhtarı Canan Mor ise "Biz talep ettik, sağ olsun belediyemiz, Vahap Başkanımız mahallemize güzel bir hizmet daha gönderdi. Halk sağlığı günleri dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri bazı ilk yardım bilgileri verdiler. Bu konuda mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Mahallem güzel bilgiler aldı, ben de dahil” diye konuştu.