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Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’a bağlı Gülek Karboğazı mevkinde kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları, yaban hayvanları ve sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'a bağlı Gülek Karboğazı mevkinde kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları, yaban hayvanları ve sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktı.


Büyükşehir Belediyesi, oldukça sert geçen kış şartlarında karla kaplanan bölgelerde yem bulmakta zorlanan yılkı atları, yaban hayvanları ve sokak köpeklerinin beslenmesi için özellikle dağlık bölgelerde yemleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Tarsus'un kırsal bölgelerinde yer alan Gülek Mahallesi Karboğazı bölgesinde başta yılkı atları olmak üzere kuşlar, diğer yaban hayvanları ve sokak köpekleri için belirlenen noktalara yem bıraktı.



Bayat ekmekler hayvanlara yiyecek oldu


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan atlara saman ve besi yemi, yabani kuşlara buğday ve mısır bırakırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasından getirilen bayat ekmekler ile kedi ve köpek mamalarını da gerekli yerlere bırakarak hayvanları besledi.


Yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen ekipler, yabani hayvanlarla ilgili vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen her türlü şikayeti de değerlendirerek anında müdahale ettiklerini belirtti.

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