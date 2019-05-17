Büyükşehir, Mersin'de ilk kez görülen sinek türüne karşı etkin mücadele başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son günlerde Akdeniz Bölgesi'nde yoğun olarak gözlenen ve Mersin'de ise ilk kez karşılaşılan ‘Geocoris' isimli sinek türü ile etkin bir biçimde mücadele başlattı. Ekiplerin, kent genelinde sürdürdüğü haşere mücadelesi de aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde sürdürdüğü haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi Sıcak ve nemli yaz günlerinde özellikle yeşil alanlarda artış gösteren haşereler ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorunu çözmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekipler, özellikle son günlerde görülen sinek türüne karşı çalışmalarını yoğunlaştırırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu tespit edilen duruma ilişkin, biyolojik ilaçlamanın yanı sıra, halkın da bilinçlenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

“Çalışmalarımızı iki katına çıkardık”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, haşere ve larva ile etkin ve kesintisiz bir biçimde mücadele edildiğini söyledi. Halisdemir, “Bahar döneminden itibaren uçkun dediğimiz gece ilaçlaması yapıyoruz. Tüm il genelinde gece ilaçlamalarını yapıyoruz. Kurumumuza gelen şikayetleri detaylı bir şekilde uzman ve teknik ekiplerimiz inceliyor. Yaptığımız incelemelerde birçok şikayetin asılsız olduğunu görmek ile birlikte gerçekten sıkıntılı olan bazı bölgelerde de yine haşere sıkıntısının yaşandığının farkındayız. Bununla ilgili de çok acil önlemler almaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile özel toplantılar yapmaktayız. Kendisi bu konuda çok hassas ve bu hassasiyeti neticesinde uygulamamızı iki kat artırarak çalışmalarımıza yoğun bir biçimde devam ediyoruz. Sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.

Akdeniz'de yeni bir tür: ‘Geocoris'

Haşerelerin mevsim geçişine ve göç dalgasına bağlı olarak artış gösterdiğini ve son günlerde özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yeni bir türün baş gösterdiğini ifade eden Halisdemir, “Örneğin ‘Geocoris' isimli bir böcek türü Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Hatay'da, Adana'da görülmüş, son zamanlarda Mersin ve Antalya'da da görülmeye başlanmıştır. Bu böcek türü özellikle yeşil alanlarda konaklamakta, orada üremekte ve kentimizde özellikle beyaz ışık olan yerlerde yoğun bir şekilde görülerek rahatsızlık vermektedir. Bununla ilgili teknik ekiplerimiz gerekli önlemleri almıştır. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız ile birlikte koordineli olarak ilaçlamalarımıza yoğunluk vermiş durumdayız. Halkımız gönül rahatlığıyla bilsin ki, biz tüm il genelinde haşere ile mücadeleye aralıksız devam ediyoruz. Haşere ile mücadele etmediğimiz konusu maalesef son günlerde sosyal medyada yer alıyor. Kesinlikle doğru değil. Biz son hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

Mersin'de 805 muhtarın tümü ile koordine halinde olduklarını ve onaylı tutanaklar ile ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Halisdemir, “Bölgemiz aşırı direnç göstermesine yönelik sıkıntılı bir bölge. Yani buradaki ilaç türüne çok çabuk adapte olup direnç gösteriyor. Bu yüzden de biz sürekli farklı ilaç türleri ile bu direnci kırmaktayız. Özellikle kaynaklarını kurutmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mersinlilerden destek bekliyoruz”

Haşere ile mücadele konusunda Mersinli vatandaşlardan da destek beklediklerini dile getiren ve sineklerin üreyebilecekleri alanları yok etme konusunda yardımcı olmalarını isteyen Halisdemir, şunları söyledi. “Sitelerde, evlerin bodrumlarında 1 santimetre dahi su birikintisi olursa, özellikle sivrisinekler buralara larvalarını çok rahatlıkla bırakabilmekte. Bir sivrisinekten de çok çabuk bir şekilde binlerce yavru, yumurta ve larva üremekte ve kısa sürede de bölgemizin nemli ve sıcak olmasından dolayı üreyebilmektedir. İnsanlar evlerinin bahçesine, pencerelerinin önüne, bodrumlarda küçük kaplarda sular biriktirmektedir. Bu sulara sivrisinekler çok rahatlıkla girip larva bırakmaktadır. Ricamız bu suları illa biriktirmeleri gerekiyorsa, çok sık bir şekilde yenilemeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca da su birikmesini engellemeleri gerekiyor. Eğer doğal olarak oluşmuş su birikintileri varsa bu gibi yerlerle ilgili de bizlere bilgi verirlerse, 444 2 153 Çağrı Merkezimizden ya da doğrudan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızı ararlarsa biz teknik arkadaşlarımızla, iş makinelerimiz de gidip o bölgelerin sıkıntısını çözmeye gayret ediyoruz.”

Haşere ile mücadele konusunda kültürel mücadelenin çok önemli olduğunu, bu nedenle halkı bilinçlendirmek amacıyla broşür hazırlıkları yaptıklarını anlatan Halisdemir, ilgili teknik ekiplerin bilinçlendirmek amacıyla muhtarlar öncelikli olmak üzere köy ve kahveler gibi çeşitli yerlerde bilgilendirmeler yaptıklarını belirtti. Halisdemir, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi web sayfası üzerinden de bilgilendirmeler yaptıklarını dile getirerek, “Önümüzdeki günlerde bunu daha da arttırarak halkımızın da bize destek vermesini bekliyoruz. Biz üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Halkımızın refahı bizim için çok önemli. Başkanımız da bu konuda çok hassas. Biz de hassasız. Bu konuda emin olabilirsiniz. Şu anki mevsim geçişinden kaynaklanan yoğun bir haşere görülmekte. Aslında bunların birçoğu hastalık taşımayan, sadece mevsim geçişinde ve yeşil alanlarda ortaya çıkan haşere türü. Bunlar çok kısa sürede kontrol altına alınacak ve kontrol altına alındıktan sonra da böyle bir sorun ortadan kalkacak, kentteki haşere sıkıntısını minimize etmiş olacağız” dedi.