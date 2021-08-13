Büyükşehir personeline mesleki eğitim sertifikası

Eğitimlerde başarılı olan kursiyerler sertifikalarını, usta öğreticiler de teşekkür belgelerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in elinden aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği ortamının iyileştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi, verimlilik, kalite ve personelin yetkinliklerinin artırılması amacıyla teknik yeterlilik gerektiren meslek gruplarında işe yeni başlayan personelin meslek gruplarına göre gerekli eğitimlerinin tespiti yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Nisan ayında mesleki eğitimler başladı ve bugüne kadar toplam 102 personel sertifikalandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mesleki eğitimler kapsamında personeline kendi bünyesindeki usta öğreticileriyle kurslar açarak belediyeler arasında bir ilke imza attı. Programda ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayrakdar tarafından ‘Mesleki Eğitim Sunumu' yapıldı. Ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda çalışan kadın personeller tarafından Başkan Seçer'e çiçek takdim edildi.

Başkan Seçer, konuyu gündeme getirmelerinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçtiğini ve o günden bugüne de çalıştıklarını ifade etti. Ortaya atılan fikri uygulamaya geçirdiklerini belirten Seçer, “Bizim çalışma alanımız riskli, tehlikeli alanlarda çalışan personele yönelik mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak. Çünkü mevzuat gereği de gerekli bu eğitim sertifikası. Bu bir zorunluluk. Bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. En azından bir başlangıcını yapmış oluyoruz. Toplam 2 bin 110 personelimizin Büyükşehir Belediyemizde çalıştığını belirledik ve 17 Nisan'da bu eğitim çalışmalarına başladık. Hem Milli Eğitim İl Müdürlüğümüze bağlı Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticileri hem mühendis ve teknikerlerimiz öncelikli olarak kendi çalışma arkadaşlarımız içerisinde bir oryantasyon eğitimi vererek 39 personelimizden usta öğretici kadrosu oluşturdular. Bu önemlidir, değerlidir. Yani kendi işimizi önce kendimizin yapacağı kadroları oluşturduk. Bu öğreticilerimiz de tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan personelimize 16 saati İş Sağlığı ve Güvenliği, 24 saati teknik alanda olmak üzere toplam 40 saatlik bir eğitim programı uygulamış oldular. Hem Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticilerine hem de mühendislerimize, teknikerlerimize, yani oryantasyon eğitimine katkı sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bize bundan sonraki süreçte 2110 personelimizi eğitecek 39 usta öğretici kadromuzu oluşturmuş oldular" dedi.

“Bu eğitimler olağanüstü koşullarda eğitimli personelle olaya müdahale şansımızı artırmış olacak”

Personelin toplam 6 grupta eğitimlerini alacağını dile getiren Seçer, "Her birinin iş kolu ayrı. Çöp ve atık maddeyle ilgili işler, yol bakım ekipleri, yüksekte çalışanların eğitimleri, bahçe bakımı, peyzaj kurs programı, betonarme, demir, kalıp, çatı işlerinde çalışanlar ve itfaiyeciler. Son günlerde maalesef ülkemiz hatta dünya diyebiliriz çok önemli afetlerle uğraşıyor. Başta yangın. Ülkemizde çok önemli tahribatlar yaptı. Orada bu alanlarda yani riskli ve tehlikeli alanlarda çalışan arkadaşlarımızın eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Şu anda da Karadeniz'de taşkınlar var. Sel felaketi var. Bizim itfaiye birimimizden de arkadaşlarımız oraya intikal ettiler. 6 aracımızı ve 12 personelimizi dün gece itibariyle bölgeye gönderdik. İşte bu eğitimler, özellikle bu tip olağanüstü koşullarda da eğitimli personelle olaya müdahale şansımızı artırmış olacak. Netice olarak da bu çalışmalar daha değerli bir hale gelmiş olacak” diye konuştu.

“Bizim temel prensibimiz etkin, akılcı, ekonomik hizmetler yapabilmek”

Bugüne kadar toplam 102 personelin eğitimini tamamladığını ve çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Seçer, “Burada önemli olan yaptığımız hizmetlerin etkinliği ve ekonomikliği. Sadece bu alanda değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ya da bağlı kuruluşlarımız, MESKİ gibi, İmar A.Ş. gibi, Denizkızı A.Ş. gibi şirketlerimizde bizim temel prensibimiz etkin, akılcı, ekonomik hizmetler yapabilmek. Hizmet yaparsınız 10 birim bedel ödersiniz. Aynı kalitede hizmeti akılcı bir şekilde, iyi bir organizasyonla 5 birime yapabilirsiniz. Bakın biz bunu özel firmalar kanalıyla yapsaydık, yani burada Mersin Büyükşehir Belediyesi klasik bir belediyecilik anlayışıyla bunu yapmış olsaydı, yaklaşık olarak 2.5 milyon lira gibi belki bir bütçe ayırmamız gerekiyordu ama bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Halk Eğitim Müdürlüğü birimi ile beraber kendi gayretlerimizle demek ki bazı şeyler istenince oluyormuş. İşte bu da onlardan biri. Gerçekten önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Mersin halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Seçer, konuşmasının ardından kursiyerlere kurs bitirme belgelerini, Mersin Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halit Çoban'a, Halk Eğitim Merkezi yetkililerine ve usta öğreticilere de teşekkür belgelerini verdi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.