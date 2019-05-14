Büyükşehir, Soli Pompeiopolis sahillerini yaza hazırlıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin batısında yer alan sahilde başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladı. Yeni banklar ve çöp kovaları yerleştirilen bölgede deniz sezonuna kadar çalışmalar devam edecek.

Vatandaşların Mersin'in her noktasından denize girebilmelerini ve sahillerin halk tarafından daha etkin kullanılmasını hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahilde temizlik çalışmalarını başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nin batı kısmındaki sahilde sürdürülen temizlik çalışmaları tamamlandı. Mezitli sahili Bakanlık Tesisleri altındaki bölge, ekiplerin hummalı çalışmaları ile yabani otlardan ve çöplerden arındırılarak temizlendi. Mevcut kumsalın ortaya çıkmasıyla bölge halkın kullanımına açıldı.

Sahilde ayrıca, kullanılamaz vaziyette olan çöp kovaları ve banklar değiştirilerek yerine yenileri konuldu. Yaz sezonuna kadar aşama halinde devam edecek temizlik çalışmaları kapsamında, sahiller halkın daha etkin ve verimli kullanılabileceği alanlar haline getirilecek.

Genel temizlik çalışması kapsamında bank, kamelya ve çöp kovalarının bakım ve yenilemesi yapılırken, atıl noktalarda ise yabani ot ve çalı temizliği gerçekleştirildi. Alanların temizlenmesinin ardından peyzaj düzenlemesi kapsamında ağaç ve mevsimlik bitki dikilerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi planlanıyor.