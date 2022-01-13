Büyükşehir tarım ve hayvancılıkta üreticinin destekçisi oldu

Tarımda fide, fidan ve alet-ekipman desteği, hayvancılıkta da küçükbaş hayvan dağıtımından büyükbaş hayvan yemi desteği gibi birçok kalemde üreticinin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin doğduğu yerde doyması ve üretimin sürmesi için desteklerini sürdürdü.

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle Türkiye'de birçok belediyeye örnek olan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Mersin'in iklimine uygun ürünlerin yanı sıra alternatif ürün yetiştiriciliğini de desteklemek amacıyla birçok ürün kaleminde fide, fidan ve soğan desteği sağlıyor. Alıç fidanından avokado fidanına, lavanta fidesinden nergis soğanına kadar verdiği desteklerle Mersin'deki ürün desenini çeşitlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi, hem üreticiye destek oluyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir, 2021 yılında bin 408 üreticiye toplam 427 bin 360 adet fide, fidan ve soğan desteği verdi.

Makine desteği

Büyükşehir Belediyesi, kooperatif, oda ve birliklerle de güçlendirdiği iş birliği ile üreticinin ihtiyacına, her bölgenin de üretim özelliğine göre makine desteği sunuyor. Tarımsal ürün üretiminde yelpazesi oldukça geniş olan Mersin'de üreticinin alet-ekipman ihtiyacını bölgesel üretim özelliklerine göre belirleyen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, kooperatifler aracılığıyla üreticiye ulaşıyor. 2021 yılında da önemli ekipman desteği veren ekipler, erik boylama, badem soyma, ceviz soyma, zeytin boylama, üzüm sıkma, hamur yoğurma ve distilasyon makinesi desteği gibi birçok teknik destek sundu. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi 2021 yılında toplamda 16 oda, kooperatif ve 81 mahalle muhtarlığı ile iş birliği içerisinde 97 adet makine ve ekipman desteği sağladı.

Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi ile Silifke'de 13 üreticiye en az 5'er dekarlık alanda yöreye özgü sarı buğday ekmeleri karşılığında dekar başına 25 kilogram tohumun yanı sıra gübre desteği verildi. 2021 yılında toplam 9 bin 676 kilogram buğday Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği fiyatın 2 katına Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alındı. Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi ile geçmişten miras kalan yerel nohut çeşidinin ve üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla Gülnar'da 23 üreticiye toplam bin 380 kilogram tohum ve zirai ilaç desteği sağlandı. 2 yıllık proje kapsamında 2021 yılında toplam 5 bin 520 kilogram nohut Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği fiyatın yüzde 25 fazlasına yine Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alındı. Tarım alanında hızlı değişimlerin yanı sıra girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle üretim yapmakta zorlanan üreticileri desteklemek amacıyla başlatılan Sera İpi Desteği Projesi'nde Akdeniz ilçesindeki 9 mahallede, 800 üreticiye yüzde 100 hibeli sera ipi dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir, Sera Naylonu Desteği Projesi kapsamında ise yine Akdeniz'de örtü altı sebze üreticiliği yapan 71 üreticiye yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği sağladı.

Organik üretime destek

Aşırı kimyasal kullanımının azaltılması, mikrobiyal organik gübre ile toprağın verimliliğinin artırılması amacıyla başlatılan mikrobiyal gübre desteği ile yine Akdeniz ilçesinde örtü altı sebze üretimi yapan 200 üreticiye yüzde 100 hibeli kişi başı 3 litre mikrobiyal gübre desteği verildi. Yoğun pestisit ve sentetik gübre kullanımını en aza indirmek ve güvenilir tarım yapılmasını sağlamak amacıyla başlatılan Organik Tarım Projesi kapsamında Toroslar ve Tarsus ilçelerinde toplam 100 üreticiye kişi başı 250 kilogram organik gübre dağıtıldı.

Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi sınırları içerisinde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan Roman ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, 112 metrekare alana kurulan ve 115 bin lira maliyetli proje kapsamında 20 kadın üretici istihdam ediliyor. 10 ton kompost kapasiteli, yalıtımlı, iklimlendirmeli istiridye mantarı çadırında yıl içerisinde 5 üretim periyodu gerçekleşecek. 40 günde hasat zamanı gelen mantarlardan her üretim periyodunda 2 bin 500 kilogram ürün verimi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, küçük işletmelerin yem maliyetini düşürerek işletmelerin daha hızlı büyümesini, doğru besleme ile süt verimini artırıp işletme gelirini yükseltmeyi ve karkas randımanını artırmayı amaçlayarak yola çıktığı Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Kaba Yem Desteği Projesi ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Mersin Süt Üreticileri Birliği, Tarsus Süt Üreticileri Birliği ve MENKOBİRLİK'e kayıtlı en fazla 10 büyükbaş hayvana sahip üreticilere yem desteğinde bulundu. Proje kapsamında 447 yetiştiriciye yüzde 50 hibeli 5 ton silaj desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında en önemli projelerinden biri olarak kentin önemli paydaşlarıyla hayata geçirdiği Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi, yeni doğumlarla büyürken, Mersin'de küçükbaş hayvan popülasyonu artıyor. Kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam sağlayan, köyden kente göçün azaltılmasında önemli rol oynayan ve bölgedeki küçükbaş varlığının artırılmasını sağlayan proje ile toplam 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan ile 240 ton yemin yanı sıra aşı desteği sunuldu. 712 yeni doğumla yüzü gülen üreticiler Büyükşehir sayesinde doğduğu köyde doymanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ekonomik durumu iyi olmayan kadın yetiştiricilerin öncelendiği, hayvancılıkta süregelen klasik çalışmalardan farklı alternatif yetiştiriciliğin önünü açmak ve kaz yetiştiriciliğini sürdürülebilir bir üretim modeli haline dönüştürmek amacıyla Kazanç Projesi'ni geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Mersin genelinde 100 yetiştiriciye kişi başı 100'er kaz olmak üzere toplam 10 bin kaz ve 50 bin kilogram yem desteği sağladı. Kazları yetiştiren kadınlar hem üretime katılıyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Arı yetiştiricilerine destek

Arı Yetiştiricilerine Alet Ekipman Desteği Projesi, Mersin'de geçimini arı yetiştiriciliğinden sağlayan üreticinin umudu oldu. Büyükşehrin öncü olduğu proje kapsamında toplam 708 yetiştiriciye 3 kilogram temel petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan ekipman desteği verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırmak amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği “bal evi” ile bal ve arı ürünleri üreticilerinin hayali gerçek oldu. Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında ve birlik üyelerinden gelen taleple hayata geçirilen ve ilki Yenişehir ilçesine yerleştirilen “bal evi”, arı ürünlerini üreticiden tüketiciye doğal ve daha az maliyetle ulaştırıyor. Mezitli ilçesinde Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarsus ilçesinde Bal-Kop iş birliği içinde yetiştiricilerin ürettiği bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri bal evi satış noktaları aracılığıyla doğrudan vatandaşlara satılıyor.

Büyükşehir, “Süt Senin Gurur Mersin'in” adıyla 2019 yılında başlattığı ve minik öğrencilere süt dağıtımı gerçekleştirdiği projesi ile 2021 yılı için hedeflediği 1,5 milyon paket süt dağıtımına ulaştı. İlkokul çağındaki çocukların enerji içeriği yüksek, kaliteli atıştırmalıklarla beslenmesi ve kooperatiflere pazar alanı yaratarak piyasayı canlandırmak amacıyla Gülnarlı üreticiden kooperatifler aracılığıyla temin edilen üzümler, Mersin genelinde çocuklara dağıtıldı. Toplam 200 bin paket kuru üzüm dağıtımı Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle birlikte çocuklara ulaştırıldı.

2021 yılında başlatılan ve hamilelere süt desteğinin sunulduğu “Mersin Hamile Bakım Sütü” projesi ile birlikten temin edilen sütler, başvuru yapan anne adaylarına 1'er litrelik paketler halinde toplam 12 litre olarak ulaştırılıyor. Sütler anne adaylarının kapılarına kadar götürülerek yeni doğacak çocukların hayata daha sağlıklı bir şekilde “merhaba” demesi amaçlanıyor. Pandemi nedeniyle tam kapanma döneminde ürünleri elinde kalan ve pazara götürüp satamayan üreticilere destek olmak amacıyla başlatılan proje ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri üreticiden satın aldığı toplamda 90 ton kabak, biber, salatalık ve patlıcanı dar gelirli ailelere ulaştırdı. Ekipler, 50 ton patates ve 50 ton soğanı da dar gelirli ailelere teslim etti.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Aydıncık'ta çıkan yangınlarda, evleri ile ağıllarının yanı sıra hayvanlarını otlattıkları mera ve otlaklar da yanan bölge üreticisinin imdadına yem desteği ile yetişti. Ekipler, çalışmalar sonucunda yem ihtiyacı olan 86 üreticiye 50'şer kiloluk torbalarla toplam 25 ton küçükbaş hayvan besi yemi dağıttı.